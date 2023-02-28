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KRT TV frekans bilgileri nedir? KRT TV Türksat 2023 Frekans Detayları

Haber ve kültür yayınları yapan KRT TV’nin frekansı değişti. KRT TV’nin Türksat 4A yeni frekansı belli oldu. Sevilen haber kanalı KRT TV’yi izlemek için Türksat 4A uydusunu kullanabilirsiniz.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 10:00
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KRT TV Türksat 2023 Frekans Detayları. KRT TV frekans bilgileri nedir?

KRT TV frekans bilgileri nedir? KRT TV Türksat 2023 Frekans Detayları
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KRT TV yeni yayın dönemine iddialı programlarla giriyor. KRT TV daha kaliteli yayın için uyduda yeni frekansına taşındı. KRT TV yayını neden kesik? KRT TV alttaki frekanstan izlenebilir. KRT TV sadece HD yayın yapıyor. Bu nedenle KRT TV’yi sadece HD televizyonlarda izleyebilirsiniz. KRT TV SD yayını yoktur, bu yüzden tüplü televizyonlarda izlenemez. KRT TV’nin 2023 yılı frekansı belli oldu. KRT TV’yi uydudan izlemek için kullanmanız gereken frekanslar altta yer almaktadır.

KRT TV’yi izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Ayrıca en altta, kanalı nasıl ekleyebileceğiniz hakkında detaylı bir rehber ekledik. KRT TV HD kaliteli yayın için aşağıdaki frekansı kullanabilirsiniz:

KRT TV FREKANSI

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12729

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol: 30000

Ayrıca KRT TV’yi alttaki TV platformları üzerinden de izleyebilirsiniz:

D-Smart: 147. Kanal

Digitürk: 62. Kanal

Türkcell TV+: 67. Kanal

Kablo TV: 73. Kanal

YouTube: KRTkulturTV

KRT TV UYDU ALICIYA NASIL EKLENİR?

KRT TV, özellikle muhalif yayınlarıyla dikkat çeken bir televizyon kanalı olarak öne çıkıyor. Ülkede özellikle bu türde yayın yapan kanal sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. KRT TV’yi izlemek için HD bir televizyon, HD destekleyen bir uydu alıcısına ihtiyacınız var. Ayrıca yukarıdaki frekansları kullanarak kanalı uydu alıcınıza eklemeniz gerekiyor. Eğer televizyonunuzun HD destekleyip desteklemediğini bilmiyorsanız, yorumlar kısmına TV’nizin modelini yazın, kontrol edip size cevap yazalım.

Bunun için uydu alıcınızın kumandasında menüye gelin, menüden TV ekleme kısmını bularak frekans ekleme seçeneğini bulun. Frekans ekleme kısmından frekans değerini yukarıda yazdığı gibi 12729 olarak girin. Bunun için kumandanızdaki rakamları kullanabilirsiniz. Ardından dikey, yatay, vertical veya horizontal seçeneklerini göreceksiniz. Burada dikey veya vertical olan seçeneği seçin. Daha sonra sembol değerini soracaktır. 30000 girerek aramayı başlatabilirsiniz. Aramayı başlatmak için genelde kumandanızdaki OK tuşu yeterlidir. Ancak bazı kumandalarda renkli tuşları kullanmanız gerekebilir.

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