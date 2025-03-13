KRT TV’de büyük kriz! Flaş iddia

Düzenleme: Kaynak: Medyaradar
KRT TV’de büyük kriz! Flaş iddia

KRT TV'de Mart ayının ortasına gelinmesine rağmen maaşlar henüz ödenmediği kanalda görev alan çalışanların Ramazan Bayramı’na parasız girecek olmanın endişesi içinde olduğu iddia edildi.

KRT TV, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yakın olduğu öne sürülen TDP’de Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Fırat Bozfırat'a satılmıştı.

Bozfırat, kanalı satın almasının ardından personele gerçekleştirdiği konuşmada kanalı atağa kaldıracaklarını ve maaş sorununun artık yaşanmayacağını belirtmişti.

Medya Radar'da yer alan habere göre, kanal çalışanlarının maaşlarının hala ödenmediği, işsizlik tehdidiyle karşı karşıya kaldıkları ve Ramazan Bayramına parasın girecek olmanın endişesi içinde oldukları iddia edildi.

Son Haberler
Mardin'de feci ölüm. Elektrik akımına kapıldı
Mardin'de feci ölüm. Elektrik akımına kapıldı
AKP'de ortalığı toz duman edecek anket! Saray derin sessizliğe gömülecek
AKP'de ortalığı toz duman edecek anket! Saray derin sessizliğe gömülecek
Fatih Terim'den 6 farklı galibiyet: Shabab rakibine acımadı
Fatih Terim'den 6 farklı galibiyet: Shabab rakibine acımadı
Erdoğan'dan oyuncu Şinasi Yurtsever için taziye mesajı
Erdoğan'dan oyuncu Şinasi Yurtsever için taziye mesajı
Djurgården, Konferans Ligi çeyrek finaline yükseldi
Djurgården, Konferans Ligi çeyrek finaline yükseldi