KRT TV’de büyük kriz! Flaş iddia

KRT TV, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yakın olduğu öne sürülen TDP’de Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Fırat Bozfırat'a satılmıştı.
Bozfırat, kanalı satın almasının ardından personele gerçekleştirdiği konuşmada kanalı atağa kaldıracaklarını ve maaş sorununun artık yaşanmayacağını belirtmişti.
Medya Radar'da yer alan habere göre, kanal çalışanlarının maaşlarının hala ödenmediği, işsizlik tehdidiyle karşı karşıya kaldıkları ve Ramazan Bayramına parasın girecek olmanın endişesi içinde oldukları iddia edildi.