KRT’de üst düzey atamalar! Yeni Ankara Temsilcisi ve Haber Müdürü kim oldu?

Bu kapsamda, KRT TV’nin Ankara Temsilciliği görevine Elif Doğan Şentürk getirildi. Peki, Elif Doğan Şentürk kimdir?

ELİF DOĞAN ŞENTÜRK KİMDİR?

Başkent Üniversitesi’nde çalışma hayatına başladıktan sonra medya sektörüne geçiş yaptı. Önce TRT Radyo’da çalıştı, ardından Yurt Gazetesi’nde editörlük ve gerçekmuhabir.com sitesinde köşe yazarlığı yaptı. Ayrıca, Halk TV’de 2013-2019 yılları arasında birçok programın yapımını ve sunuculuğunu üstlendi ve Parlamento muhabirliği görevini sürdürdü. 2019 yılında KRT TV’ye geçen Elif Doğan Şentürk, editörlük ve haber spikerliğinin yanı sıra kendi hazırlayıp sunduğu programa da devam ediyor.

Yeni yapılanma kapsamında KRT TV’de yeni üst düzey atamalar da gerçekleşti.

TURAN KIRKIL KİMDİR?

Deneyimli gazeteci Turan Kırkıl, haber müdürü olarak atanırken uzun bir süredir kanalda görev alan isim ise istihbarat şefliğine getirildi. Turan Kırkıl, mesleğe 1995 yılında başladı ve ulusal kanallarda muhabirlikten editörlüğe, haber müdürlüğünden haber koordinatörlüğüne kadar çeşitli görevlerde bulundu. Haber programlarında birçok önemli dosya habere imza attı. Ayrıca, gazeteci İsmail Navruz ile birlikte TRT Haber’de yayınlanan “Ya Olmasaydı” ve “Teşkilat” adlı programları hazırladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Turan Kırkıl evli ve bir çocuk babasıdır.

HÜDA ASLAN KİMDİR?

İstihbarat şefliğine atanan Hüda Aslan, Ege Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Stajyerliğini Kanal D’de tamamlayan Hüda Aslan, uzun bir süre KRT’de muhabirlik ve editörlük yaptı. Şimdi ise kariyerine İstihbarat Şefi olarak devam edecek.