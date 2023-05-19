Kruvasan nasıl yapılır? Kruvasan tarifinin malzemeleri neler?

Kruvasan kahvaltılardan tatlılara çeşitli içerikleriyle sevilerek tüketilmektedir. Kruvasan yapılırken püf nokta ise süt ve suyun ılık olarak hamura katılması gerek. Peki, kruvasan nasıl yapılır? Kruvasan tarifinin malzemeleri neler?