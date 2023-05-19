Kahvaltılarda sevilerek tüketilen kruvasanı yaparken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki, kruvasan nasıl yapılır? Kruvasan tarifinin malzemeleri neler?
İşte kruvasan tarifini sizler için derledik…
KRUVASAN TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 paket yaş maya (kuru maya da olur)
- 1 çay bardağı ılık su
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 tane oda sıcaklığında yumurta
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 4-4, 5 su bardağı un
- Hamuru açmak için nişasta
- Hamurun aralarına sürmek için eritilmiş tereyağı
KRUVASAN TARİFİ NASIL YAPILIR?
Şeker, ılık su ve mayayı yoğurma kabına alıp mayanın aktif hale gelmesini bekleyin. Daha sonra sütü sıvı yağı yumurtayı ve tuzu da ekleyip güzelce karıştırın. Unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın.
Hamur kıvama geldikten sonra 5-10 dakika daha yoğurun. 15 dakika üzerini nemli bezle kapatarak dinlendirin.
Dinlenen hamuru 14 eşit parçaya bölüp bezeler halime getirin. İlk 7'sini alıp tabak büyüklüğünde nişasta kullanarak açın. Her kata eritilmiş tereyağından sürerek üst üst koyun.
En üst hamura yağ sürmüyoruz kenara alıp üzerlerini örtün. Kalan 7 beze içinde aynı işlemi yapın.
İlk açtığınız 7'li yağlanmış hamuru alıp ellerinizle bastırıp kenarlarından çekiştirerek açın. Açtığınız hamuru 12 eşit parçaya bölüp içlerine birer tatlı kaşığı nutella sürün ve sarın.
Yarım saat tepsi mayası için bekleyin. Yarım saat dolduktan sonra yumurta sarılarını sürüp 200 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin.