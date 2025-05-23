Kruvaziyer binlerce turisti ile Kuşadası'na çıkarma yaptı

Kuşadası'na "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 489 turist geldi. Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 489 yolcusuyla Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na geldi.

Pire Limanı'ndan yola çıkan gemiden inen çoğunluğu ABD'li turistler, otobüslerle Efes ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etmek üzere Kuşadası'ndan ayrıldı. Bazı turistler de ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, bugün Kuşadası'na ilk seferini gerçekleştiren "Resilient Lady"nin yanı sıra 3 kruvaziyerle 5 binin üzerinde turist geldiğini ifade etti.