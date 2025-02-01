Kruvaziyer gemisi ziyaret akınına uğradı

Kaynak: İHA
Kruvaziyer gemisi ziyaret akınına uğradı

Aydın'da kruvaziyer gemisinde turist akını yaşandı. Şubat ayının ilk kruvaziyer gemisi olan "Celebrity Infinity" çoğunluğu ABD vatandaşı olan 2 bin 161 turist geldi.

Malta bayraklı 294 metre uzunluğunda olan Celebrity Infinity isimli kruvaziyer gemisi sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaştı. Gemiden inen büyük kısmı ABD'li 2 bin 161 turist, halk oyunları gösterileriyle karşılandı.

Yolcular tur operatörlerinin koordinesinde otobüslerle Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve tarihi ören yerlerine götürüldü. Tur programına katılmayanlar ise Kuşadası'nın turistik çarşılarında bulunan dükkanlardan alışveriş yapıp, esnafın yüzünü güldürdü.

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Türkiye'nin Akdeniz çanağında en fazla kruvaziyer gemisini misafir eden Kuşadası Limanı'na Şubat ayında 5 kruvaziyer seferinin daha gerçekleşmesi bekleniyor.

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Kuşadası'na 2024 yılında denizden 523 kruvaziyer gemisiyle 774 bin 884 turist gelmişti.

Kruvaziyer gemisi ziyaret akınına uğradı

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