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KTO Karatay Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alacak

KTO Karatay Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 13 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 15:55
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KTO Karatay Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alacak

KTO Karatay Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alacak
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Yüksekokul bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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