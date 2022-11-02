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KTO Karatay Üniversitesi personel alacak

KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı alacak. Son başvuru tarihi 17 Kasım 2022 olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 09:47
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KTO Karatay Üniversitesi personel alacak

KTO Karatay Üniversitesi personel alacak
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Resmi Gazete’de KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada,”Üniversitemize 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Yüksekokul bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.” Denildi.

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına yapılacak başvurularda KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi kapsamında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda gerekli şartların sağlanması gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuracak adayların dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için), Yabancı dil sınav belgesi, Lisans belgesinin onaylı örneği, Yüksek Lisans belgesinin onaylı örneği, Doktora/Uzmanlık belgesinin onaylı örneği, Doçentlik belgesinin onaylı örneği (Doçent ve Profesör başvurularında), Profesörlük belgesinin onaylı örneği (Profesör başvurularında), yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 4 (dört) takım dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent başvuruları için) / 6 (altı) takım dosya (Profesör başvuruları için) ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

İlk Başvuru Tarihi : 02.11.2022

Son Başvuru Tarihi : 17.11.2022

İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)

2- Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde)

3- Özgeçmiş (CV)

4- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

5- Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

6- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Mezuniyet Belgesi) (e-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

7- Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) (e-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

8- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)

9- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi

10- Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (e-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

11- Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından verilmiş çalışma belgesi ve e-Devlet üzerinden alınan barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Özel Şartlarda "tecrübe şartı" isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.)

12- Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (e-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.) (Özel şartta belirtilmiş ise veya varsa).

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