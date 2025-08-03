Kuaför salonunda silahlı saldırı

Vaka, Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi'nde gerçekleşti. Öğrenilen bilgilere göre, berber dükkanında beklemekte olan Samet Y.'ye, aralarında düşmanlık bulunan Muhammet Ö. tarafından ateşli silah kullanılarak saldırı düzenlendi. Mermilerin isabet ettiği Samet Y. yaralanarak olay yerinde kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye acil sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Yaralı Samet Y., sağlık personelinin ilk yardım müdahalesini takiben Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Güvenlik güçleri tarafından Muhammet Ö., kullanılan silahla birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyet müdürlüğüne götürülerek ifadesi alındı.