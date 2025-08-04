Kuaför salonunu kana buladı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuaför salonunu kana buladı!

Çorum'da husumetli olduğu kişiyi kuaför salonunda silahla vurarak yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, 2 Ağustos'ta Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuaför salonunda bekleyen Samet Y.'ye, aralarında husumet bulunan Muhammet Ö. tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunun vücuduna isabet ettiği Samet Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Samet Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Muhammet Ö. ise suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Muhammet Ö., polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammet Ö. Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan zanlı tutuklandı.

Kuaför salonunu kana buladı!

Kuaför salonunu kana buladı!

Kuaför salonunu kana buladı!

Son Haberler
Pazarda dolandırıcılık ve sahte para uyarısı!
Pazarda dolandırıcılık ve sahte para uyarısı!
Çobanın bağırışı yetti! Hayvan otlatırken ayıyla burun buruna geldi
Çobanın bağırışı yetti! Burun buruna geldi...
Bakanlıktan 'Fenerbahçe ve yapı' iddiasına büyük harfle yanıt!
Bakanlıktan 'Fenerbahçe ve yapı' iddiasına büyük harfle yanıt!
İngiltere Merkez Bankası faiz indirimi hazırlanıyor
İngiltere Merkez Bankası faiz indirimi hazırlanıyor
Serinlemek için girdiği göl sonu oldu!
Serinlemek için girdiği göl sonu oldu!