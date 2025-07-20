Kuaförde başlayan tartışmanın bedeli ağır oldu! Genç silahla geri döndü

Kaynak: DHA
Kuaförde başlayan tartışmanın bedeli ağır oldu! Genç silahla geri döndü

İstanbul Sarıyer’de berberde yapılan şaka kanlı bitti. Traş makinesi ile başına çizik atılan A.B, evden getirdiği silahla 2 kişi kurşun yağmuruna tuttu. Ancak atılan mermilerin hiç biri kişiler denk gelmedi.

Olay, 28 Şubat Cuma günü saat 15.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.B. semtteki kuaföre giderek traş olmak istedi. Ancak A.B.'nin yanına gelen 5 arkadaşından biri traş makinesini elini alarak başına çizik attı.

Canı acıyan ve bu duruma sinirlenen A.B. ile taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammed Burak T., A.B.'ye küfür etti. Olayın ardından kuaförden ayrılan A.B., silah aldıktan sonra kuaföreün bulunduğu yere geri geldi. Arkadaşıyla sohbet eden Muhammed Burak T.'nin yanına giden A.B., silahını çekerek kurşun yağdırdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SARIYER POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, A.B.'yi caddede yürürken yakaladı. Arkadaşını yaraladığı silahı merdiven boşluğuna attığını itiraf eden A.B. gözaltına alındı. Şüpheli emniyete götürülürken, silah ise merdiven boşluğunda bulundu.

17 YAŞINDAKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan A.B., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.B., "Ateşli silahlar kanununa muhalefet', "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından tutuklandı. Diğer yandan olaya karışan Muhammed Burak T.'nin poliste 8, A.B.'nin ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

istanbul-sariyerde-kuaforde-basina-ci-824446-244264.jpg

istanbul-sariyerde-kuaforde-basina-ci-824447-244264.jpg

istanbul-sariyerde-kuaforde-basina-ci-824451-244264.jpg

istanbul-sariyerde-kuaforde-basina-ci-824452-244264.jpg

Son Haberler
Bursa'da bir garip durum! Mahalle kadınlara emanet edildi
Bursa'da bir garip durum! Mahalle kadınlara emanet edildi
Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti
Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti
Hakan Çalhanoğlu için ilk adım! Fenerbahçe'nin teklifi belli oldu
Hakan Çalhanoğlu için ilk adım! Fenerbahçe'nin teklifi belli oldu
Güneş Sistemi’nin ucunda yeni bir dünya bulundu: Bilim dünyası şaşkın! Gezegen Dokuz hipotezi ne olacak?
Güneş Sistemi’nin ucunda yeni bir dünya bulundu!
Alevler kontrol altına alınamıyor! Uşak'ta orman yangını
Alevler kontrol altına alınamıyor! Uşak'ta orman yangını