Kuantum hamlesi! Güvenli iletişimde dünya rekoru

Çin Teknoloji ve Bilim Üniversitesi (USTC) liderliğinde yürütülen uluslararası bir araştırma ekibi, kuantum iletişim teknolojisinde devrim niteliğinde bir başarıya imza attı.

833 kilometrelik fiber optik kablo üzerinden kuantum anahtar dağılımı (QKD) gerçekleştirerek dünya rekoru kıran ekip, bu kez sınırları daha da zorlayarak 12 bin 900 kilometrelik bir mesafede uydu tabanlı kuantum iletişimini başarıyla tamamladı. Bu tarihi deney, küresel çapta güvenli veri iletiminin geleceğini yeniden tanımladı.

FİBER OPTİKLE BAŞLAYAN DEVRİM, UYDULARLA UZAYA TAŞINDI

Çinli bilim insanları, gerçekleştirdikleri 833 kilometrelik fiber optik kablo üzerindeki kuantum anahtar dağılımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Nature Photonics dergisinde yayımlanan bu çalışma, ikiz alanlı QKD teknolojisiyle şifrelenmiş sinyalleri çift taraflı taşıyarak karasal kuantum ağlarının mesafe sınırlarını esnetti.

Araştırmacılar, ultra düşük sesli süper iletken nanotel tek foton dedektörleri ve çift bant faz hesaplayıcılar kullanarak sistem gürültüsünü bastırmayı başardı. Bu, uzun mesafeli güvenli iletişimde önemli bir dönüm noktası olarak kaydedildi.

Ekip, Jinan-1 teknoloji test uydusunu kullanarak Çin’den Güney Afrika’ya 12 bin 900 kilometre mesafede kuantum anahtar dağılımını gerçekleştirdi.

Xinhua haber ajansının bildirdiğine göre, bu deney, şu ana kadar kaydedilen en uzun mesafeli kuantum iletişimi olarak tarihe geçti.

Deneyde, Pekin’deki bir yer istasyonundan Stellenbosch Üniversitesi’ne şifreli kuantum anahtarları gönderildi ve Çin Seddi ile Stellenbosch kampüsünün görüntülerini şifrelemek için kullanıldı. Bu başarı, kuantum iletişiminin küresel ölçekte uygulanabilirliğini kanıtladı.

YABANCI UZMANLARDAN ÖVGÜ: “KÜRESEL BİR DÖNÜM NOKTASI”

Singapur Ulusal Üniversitesi’nden kuantum fiziği uzmanı Prof. Dr. Alexander Ling, bu başarının “küresel kuantum iletişim ağlarının geliştirilmesinde bir dönüm noktası” olduğunu vurguladı.

Ling, “Jinan-1 uydusunun hafif ve düşük maliyetli tasarımı, kuantum teknolojilerinin ticarileşmesi için önemli bir adım. Gerçek zamanlı şifreleme dağıtımı, bankacılık ve hükümet iletişiminde devrim yaratabilir” dedi.

Kanada merkezli Qubo Consulting’in kurucu ortağı ve kuantum fizikçisi Dr. Katanya Kuntz da çalışmayı övdü.

Kuntz, “Kuantum anahtar dağıtımı, gelecekteki kuantum bilgisayarlarının mevcut şifreleme sistemlerini kırma tehdidine karşı güçlü bir güvence sağlıyor. Jinan-1’in hız ve verimlilik açısından sunduğu yenilikler, teknolojinin pratik uygulamalarını hızlandıracak” yorumunda bulundu.

Ancak Kuntz, uydunun dolaşık fotonlar üretememesi nedeniyle bazı sınırlamaları olduğuna dikkat çekti:

“Eğer bir dinleyici uyduyu hacklerse, anahtarı ele geçirme riski var. Gelecekte bu sorunu çözmek için daha karmaşık sistemler gerekecek.”

KUANTUM İLETİŞİM: GÜVENLİ BİR GELECEĞİN ANAHTARI

Kuantum anahtar dağıtımı, kuantum fiziğinin temel prensiplerine dayanıyor. Bir kuantum anahtarının dışarıdan gözlemlenmesi, anahtarın durumunu bozarak müdahaleyi anında tespit edilebilir hale getiriyor. Bu, özellikle bankacılık, savunma ve devlet sırlarının korunması gibi alanlarda eşsiz bir güvenlik sağladı.

Çin Teknoloji ve Bilim Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jian-Wei Pan, “Bu teknoloji, internetin güvenliğini kökten değiştirecek. Jinan-1, önceki uydu Micius’tan 10 kat daha hafif ve 45 kat daha uygun maliyetli, bu da küresel ölçekte uygulanabilirliği artırıyor” dedi.

GELECEKTE NELER BEKLENİYOR?

Çin’in kuantum iletişimdeki bu başarıları, veri güvenliği ve iletişim teknolojilerinde yeni bir çağın habercisi.

Uzmanlar, bu teknolojinin ilerlemesiyle internetin daha güvenli hale geleceğini ve kuantum ağlarının küresel ölçekte yaygınlaşacağını öngördü.

Çin Teknoloji ve Bilim Üniversitesi’nin bu alandaki liderliği, diğer ülkeleri de kuantum teknolojilerine yatırım yapmaya zorladı.

Küresel çapta güvenli iletişim için atılan bu adımlar, teknoloji dünyasında heyecanla karşılandı.