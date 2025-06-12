Kuantum sıçraması! Google’ın beş yıllık devrim planı

Google, kuantum bilişim alanında çığır açan bir öngörüyle gündemde: Şirketin kuantum teknolojileri lideri Hartmut Neven, kuantum bilgisayarların beş yıl içinde gerçek dünya uygulamalarında işlevsel hale gelebileceğini açıkladı. Bu iddia, bilim dünyasında heyecan yaratırken, uzmanlar kuantum teknolojisinin siber güvenlikten ilaç geliştirmeye kadar birçok alanda köklü değişimler getirebileceğini belirtti. Ancak, bu teknolojinin vaat ettiği fırsatlar kadar riskleri de tartışma konusu.

Google Quantum AI ekibinin lideri Hartmut Neven, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kuantum bilgisayarların geleneksel bilgisayarlardan milyonlarca kat daha hızlı işlem yapma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Neven, “Kuantum bilgisayarlar, malzeme bilimi, enerji çözümleri ve sağlık hizmetlerinde devrim niteliğinde yenilikler sunabilir. Beş yıl içinde bu teknolojiyi pratik uygulamalarda görmeye başlayacağız” dedi.

Google’ın son kuantum çipi Willow’un, hata oranlarını azaltarak ölçeklenebilir kuantum sistemlerine bir adım daha yaklaştığı belirtildi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardaki bitlerin aksine, süperpozisyon ve kuantum dolanıklığı gibi kuantum mekaniği prensiplerine dayanan kübitlerle çalıştı. Bu özellik, kuantum bilgisayarların aynı anda birden fazla işlemi gerçekleştirmesini mümkün kıldı.

Google, Sycamore adını verdiği kuantum bilgisayarıyla “kuantum üstünlüğünü” elde ettiğini duyurmuş, bu iddia Nature dergisinde yayımlanmıştı.

Kuantum ışınlanma: Bilim kurgudan gerçeğe

Sycamore, dünyanın en hızlı süper bilgisayarının 10 bin yılda çözebileceği bir problemi sadece 200 saniyede çözdüğünü gösterdi. Ancak, IBM bu iddiaya karşı çıkarak, aynı problemin klasik bir süper bilgisayarla 2,5 günde çözülebileceğini savundu.

Son araştırmalar, kuantum bilgisayarların özellikle optimizasyon problemleri, kimyasal simülasyonlar ve büyük veri analizi gibi alanlarda benzersiz avantajlar sunduğunu gösterdi.

Örneğin, MIT’den kuantum fizikçisi Prof. Dr. Seth Lloyd, “Kuantum bilgisayarlar, moleküler düzeyde kimyasal tepkimeleri simüle ederek yeni ilaçların geliştirilmesini hızlandırabilir” dedi.

Lloyd’a göre, bu teknoloji, özellikle kanser tedavisi gibi karmaşık biyolojik problemlerin çözümünde kritik bir rol oynayabilir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: FIRSATLAR VE RİSKLER

Kuantum bilişim alanındaki gelişmeler, dünya çapındaki uzmanlar arasında hem heyecan hem de endişe oluşturdu.

Oxford Üniversitesi’nden kuantum hesaplama uzmanı Prof. Dr. Simon Benjamin, “Kuantum bilgisayarlar, mevcut şifreleme sistemlerini tehdit edebilir. Özellikle RSA gibi popüler şifreleme algoritmalarını saniyeler içinde kırabilecek kapasiteye ulaşabilirler” uyarısında bulundu. Benjamin, bu risklere karşı “kuantum-güvenli” şifreleme yöntemlerinin geliştirilmesinin acil olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Stanford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jelena Vuckovic, kuantum bilgisayarların enerji sektöründe devrim oluşturduğunu belirtti. Vuckovic, “Kuantum simülasyonları, yeni batarya teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinde çığır açabilir” dedi. Google’ın bu alandaki çalışmaları, özellikle elektrikli araçlar için daha verimli piller geliştirme potansiyeliyle dikkat çekti.

Çin’deki son gelişmeler de kuantum yarışını kızıştırdı. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, Zuchongzhi-3 adlı kuantum çipinin süper bilgisayarlardan 10^15 kat daha hızlı olduğunu iddia etti. Bu, Google’ın kuantum üstünlüğü iddiasına meydan okuyan bir gelişme olarak değerlendirildi.

Çin’in kuantum teknolojilerine 10 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlaması, bu alandaki küresel rekabetin boyutlarını gözler önüne serdi.

KUANTUMUN GELECEĞİ VE TÜRKİYE’NİN YERİ

Kuantum bilgisayarların işlevsel hale gelmesi, siber güvenlik, finans, sağlık ve malzeme bilimi gibi alanlarda köklü değişimler vadetti. Ancak, uzmanlar bu teknolojinin potansiyel risklerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Kuantum devrimi! 100 kat hızlı süper bilgisayar

Google’ın iddiasına göre, kuantum bilgisayarlar beş yıl içinde ticari uygulamalarda kullanılabilir hale gelebilir. Bu süreç, yapay zekanın ChatGPT ile ticarileşmesine benzer bir dönüşümle sonuçlanabilir.

Türkiye’de kuantum teknolojileri üzerine çalışmalar sınırlı olsa da, TÜBİTAK gibi kurumlar bu alanda araştırmaları desteklemeye başladı.

Prof. Dr. Vuckovic, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin kuantum teknolojilerine yatırım yaparak bu yarışta yer alabileceğini belirterek, “Kuantum teknolojileri, global rekabette belirleyici olacak. Erken yatırım yapan ülkeler, bu devrimin ön saflarında yer alacak” dedi.

DEVRİM Mİ, TEHDİT Mİ?

Google’ın kuantum bilgisayarların beş yıl içinde işlevsel olacağına dair iddiası, bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratırken, bu teknolojinin etik ve güvenlik boyutları da tartışılmaya devam ediyor.

Kuantum bilgisayarlar, insanlığın karşılaştığı en karmaşık problemleri çözme potansiyeline sahip olsa da, mevcut sistemlerin güvenliğini tehdit etme riski taşıyor.

Uzmanlar, bu teknolojinin toplumlar üzerindeki etkisini anlamak ve hazırlıklı olmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.