Küba'da askeri malzeme deposunda patlama: 13 asker kayıp

Düzenleme: Kaynak: AA

Küba'da Holguin eyaletindeki Melones bölgesinde bulunan askeri malzeme deposunda meydana gelen patlama sonrası, 13 askerin kaybolduğu bildirildi.

Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakanlığından (Minfar) yapılan açıklamada, Holguin eyaletindeki Melones bölgesinde bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle askeri malzemelerin infilak ettiği belirtildi.

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Patlamanın ardından 13 askere ulaşılamadığı ifade edilen açıklamada, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildiği bilgisine yer verildi.

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Yetkililer, kayıp askerlerin ailelerinin bilgilendirildiğini ve Silahlı Kuvvetlerin olayın çözümü için azami özen gösterdiğini vurguladı.

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Holguin İl Savunma Konseyi ve Silahlı Kuvvetler Bakanlığı tarafından alınan önlemler çerçevesinde, olay mahalline yakın bölgelerde yaşayan yaklaşık 500 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

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