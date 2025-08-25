Kübalı gelin Arap usulü evlendi

Hatay'da yaşayan adam, iş için gittiği Afrika'da tanıştığı Kübalı gelin ile Arap düğünüyle dünyaevine girdi. Eğlenceli anların yaşandığı düğünde gelin, halay çekerek ve dans ederek bölgenin yöresel adetlerini yerine getirdi.

Samandağ ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Cem Gül, Hatay'dan Afrika kıtasındaki Gine ülkesine çalışmaya gitti. Gine'de briket üretim tesisi bulunan Gül, güzellik salonu işleten 23 yaşındaki Kübalı Claudia ile 3 yıl önce kaldığı apartmanda tanıştı. Cem ile Claudia, 3 yıl süren ilişkinin ardından evlenme kararı aldılar ve Samandağ'da Arap usulü düğünle dünyaevine girdiler. Güney Amerika kıtasından gelerek, Hataylı eşiyle Arap usulü düğünle dünyaevine giren Kübalı gelin Claudia, mutlu anlar yaşadı.

"EŞİM CLAUDİA KÜBALI AMA BİZDEN DAHA FAZLA SAMANDAĞLI OLDU"

Gine'de tanıştığı Kübalı eşiyle Arap düğünüyle dünyaevine giren Cem Gül, "Biz beraber Afrika'da çalışırken orada tanıştık. Claudia'nın orada güzellik salonları var. Ailesiyle beraber orada çalışıyorlar. Claudia, bir gün benim oturduğum apartmana taşındı ve oradan tanıştık. O esnada ilişkimiz başladı. 3 yıldır birlikteyiz ve şimdi de düğün yapmaya karar verdik. Ailem çok mutlu, zaten bizim ailede her zaman yabancı gelinler vardı. Kübalı gelini gördükleri zaman çok sevdiler. Her zaman tanıştıkları zaman da konuştular. Her zaman birbirlerine saygı duydular ve zamanla birbirlerine alıştılar. Eşim Claudia Kübalı ama bizden daha fazla Samandağlı oldu. Yabancı ama çok cana yakın olduğu için herkes onu çok seviyor. Öyle denk geldi ve kaderimiz böyleymiş. Hatay'da herhalde ilk Kübalı gelin oldu. Düğünden sonra işlerimize geri döneceğiz. Eşimin orada güzellik salonu var ve benim de iş yerim olduğu için beraber Afrika'da devam edeceğiz. Gine'de briket üretim tesisimiz var" dedi.

"AFRİKA'DA CEM İLE TANIŞTIK, GÜZEL BİR HİKAYE İLE BAŞLADIK VE DEVAM ETTİK"

Hatay'da evlendiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Kübalı gelin Claudia Gül ise, "Afrika'da Cem ile tanıştık. Güzel bir hikaye ile başladık ve devam ettik. Hatay çok güzel ve Samandağ daha da güzel. Bütün şehirler çok güzel. Burada evlendiğimiz için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.