Kübalı yıldız resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Kübalı pasör Julio Alberto Gómez Gálvez’i kadrosuna kattı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada "Dünyanın en büyük spor kulübüne hoşgeldin" denirken şu ifadeler kullanıldı:

???????????????????????????? ???????? ???????????? ????????????????????’???? ???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????? Julio Alberto Gómez Gálvez! pic.twitter.com/oQwigRpq5w — Fenerbahçe Medicana (@FBvoleybol) July 24, 2025

"2015-2016 sezonunda Capitalinos de La Habana ile profesyonel kariyerine başlayan Julio, sonrasında sırasıyla MAFC-BME, VC Limax, SK Zadruga Aich/Dob ve Calcit Volley formalarını terletti.



2024-2025 sezonu Slovenya 1A DOL’da ‘En İyi Servis Atan Oyuncu’, 2023-2024 Avusturya Power Fusion Volley Ligi ‘En İyi Pasör’ ve ‘En İyi Servis Atan Oyuncu’ ödüllerini alan Julio, 2022-2023 Dutch Eredivisie’de ‘En İyi Servis Atan Oyuncu’ ödülünün de sahibi olmuştur.



Julio Gómez‘e 'Ailemize hoş geldin’ diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz."