Kubat ve Senfoni Orkestrası Denizli'de unutulmaz bir gece yaşattı

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "İstiyoruz ki şehrin her sokağında sanat konuşulsun, her şartta ve şartta sanata ve sanatçıya sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

Denizli Büyükşehir Belediyesi konsere ev sahipliği yaptı. Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Kubat, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Şef Eray İnal yönetiminde sahne aldı. Konserin ilk bölümünde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürü Hakan Eyiden, sanatseverlere eşsiz bir performans sunarken hemen ardından Türk Halk Müziğinin sevilen ismi, ünlü sanatçı Kubat, güçlü sesi ve yorumuyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleşen konsere CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatik, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş ve binlerce davetli katıldı.

"SANATA VE SANATÇIYA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Burada bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, mutlu şehir Denizli yolculuklarında sanatın olmadığı bir şehri düşünmediklerini, her şartta ve zorlukta sanata ve sanatçıya sahip çıkacaklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, kentte çocuklardan gençlere, kadınlardan üreticilere uzanan geniş bir yelpazede yaptıkları hizmetleri anlatarak, kentin kaynaklarını Denizli halkı için kullandıklarını belirtti.

Başkan Çavuşoğlu, "Türk Halk Müziğinin güçlü sesi, sevilen sanatçı Kubat ve Şef Eray İnal yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın muhteşem performanslarına tanık olduğumuz konsere ev sahipliği yaptık. Sanat şehri Denizli'de dev bir organizasyona daha imza attık, emek verenlere yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Denizli'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu "Denizli" gibi Başkan diye nitelendirdi. Karabat, "Sayın Başkanın yürüyüşü, konuşması, gülüşü, cesareti aynı Denizli gibi. Sizin gibi çalışkan, namuslu bir başkan sahipsiniz. Artık Denizli'de Türkiye'nin bir yıldız kenti oluyor. Denizli bunu başaracak ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük katkısıyla olacak" dedi.