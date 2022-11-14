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Kubilay Aka ve Danla Biliç neden ayrıldı? Kubilay Aka ayrılık sonrası ne dedi?

Geçtiğimiz aylarda beraberliklerinin duyulmasıyla çok konuşulan Danla Biliç ve Kubilay Aka’dan ayrılık haberi geldi. Ödül törenine katılan Kubilay Aka, Danla Biliçle haklarında çıkan ayrılık haberlerine açıklık getirdi. Peki, Kubilay Aka ve Danla Biliç neden ayrıldı? Kubilay Aka ayrılık sonrası ne dedi?

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 15:03
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Kubilay Aka ve Danla Biliç neden ayrıldı? Kubilay Aka ayrılık sonrası ne dedi?

Kubilay Aka ve Danla Biliç neden ayrıldı? Kubilay Aka ayrılık sonrası ne dedi?
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Kubilay Aka ve Danla Bilicin birliktelik haberleri sosyal medyada çok konuşulmuştu. Sürpriz aşkta mutsuz son yaşayan Danla Biliç ve Kubilay Aka ayrıldı. Ödül törenine katılan Kubilay Aka ilk defa Danla Biliçle yaşadığı ayrılık hakkında konuştu. Peki, Kubilay Aka ve Danla Biliç neden ayrıldı? Kubilay Aka ayrılık sonrası ne dedi?

Kubilay Aka ve Danla Biliç sürpriz bir şekilde birlikte olduklarını duyurmuşlardı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Danla Biliç sevgilisi Kubilay Aka ile yakın pozlarını paylaşmıştı. Yaklaşık 1,5 ay süren sürpriz aşkta sona gelindi, Kubilay Aka ve Danla Biliç ayrıldı.

Bir ödül törenine katılan Kubilay Aka muhabirlerin soruları üzerine Danla Biliçle yaşadığı ayrılık hakkında konuştu.

‘’KAFALAR UYUŞMADI’’

Danla Biliçle ilişkisnin bittiğini duyuran Kubilay Aka, "İlişkimiz Danla’nın yaptığı herhangi bir açıklamadan dolayı bitmedi. Denedik olmadı. Kafalar uyuşmadı. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. İlişkimiz bitti" şeklinde konuştu.

 

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