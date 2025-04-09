Kubilay Kanatsızkuş'tan Süper Lig'de 3 buçuk yıl sonra gol

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi, karşılaşmanın 48. dakikasında Halil Dervişoğlu’nun kaydettiği golle 1-0 geriye düştü. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, eşitliği sağlayabilmek için üst üste oyuncu değişikliklerine gitti. Stoilov’un oyuna sonradan dahil ettiği futbolcular arasında Kubilay Kanatsızkuş da yer aldı.

ÜÇ BUÇUK YIL SONRA GOL ATTI

28 yaşındaki santrfor, 90. dakikada İsmail Köybaşı’nın yerine oyuna girdi ve neredeyse topla ilk buluşmasında Gaziantep FK filelerini havalandırdı. Kanatsızkuş, bu golle takımına 1 puan kazandıran isim oldu.

Kubilay Kanatsızkuş, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyerken Başakşehir’e attığı golden tam 3 buçuk yıl sonra ligde gol sevinci yaşadı.

Kubilay, o müsabakada da yedek kulübesinden gelerek 90+2. dakikada fileleri sarsmıştı.