Kübra Küçük'ün saygısız 'ezan' paylaşımı

Ünlü model Kübra Küçük sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Paylaştığı videoda ezan ile ilgili sözleri tepki çekti.

Videoda ezan okunduğu sırada "Sus artık sus" diyen Küçük’e tepki yağdı. Ezana yönelik saygısız hareketi sonrası Küçük paylaşımını özür dileyerek sildi.

Instagram’da 142 bin takipçisi bulunan model Kübra Küçük’ün son paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

Küçük’ün yaptığı skandal paylaşım ile ilgili yorum yağdı. Model, ezan okunurken bir video çekti ve 'Sus artık sus' ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşım sonrası Küçük'e tepki mesajları yağdı. Saygısız paylaşımından sonra sosyal medyada “Terbiyesiz”, “Ne kadar saygısız” gibi yorumlar yapıldı.