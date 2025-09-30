Kübra Par'dan canlı yayında öğrenci yurdu tepkisi

TV100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par, ODTÜ'de üniversite okuyacak yeğeninin yurtta yaşamış olduğu zorlukları canlı yayında dile getirdi. Üniversite yurtları ile ilgili bir haber öncesi kendi yaşadıklarından örnek veren Kübra Par bu yıl üniversiteyi kazanan yeğeni ile ilgili konuştu.

'TATSIZ BİR SÜRPRİZ BEKLİYORMUŞ MEĞER'

Kübra Par sözlerine "Benim yeğenim Elif ODTÜ Fizik'i kazandı bizi de beni de çok gururlandırdı. Kaydını yaptırdık dün annesiyle birlikte Ankara'ya gittiler yurda yerleşmesi için bugün de ilk ders günüydü fakat dün bizi biraz tatsız bir sürpriz bekliyormuş meğer" diyerek devam etti.

Par "ODTÜ'de kampüs içerisindeki yurtta dört kişilik oda normal öğrencilerin şartları aşağı yukarı belli altıncı katta bir oda vermişler ve altıncı kata asansör yok 2025 yılında ODTÜ gibi Türkiye'nin gözbebeği üniversitelerinden birinin yurdu halen 1950'ler çağında yaşıyor altıncı kata çocuklar bakın üç tane valizi vardı annesiyle bir kaç seferde zar zor çıkarmışlar su çıkaramadık diyor her gün o öğrenciler o altıncı kata nasıl eşyalarını taşıyacaklar hakikatten Türkiye'nin bugün geldiği seviyeye çok da yakışmıyor bunla bağlantılı bir haber için anlattım çünkü devlet üniversitelerindeki yurtların durumu çokta istediğimiz düzeyde değil " dedi.

'TUVALETLERDE SABUN VE TUVALET KAĞIDI YOKMUŞ'

Kübra Par sosyal medyadan da "Yeğenim Elif ODTÜ’yü kazandı, dün kampüs içindeki yurda yerleşti. Odası 6. katta, asansör yok. 3 valizi sürükleyerek çıkardı. 10 litrelik de su almış… Tuvaletlerde sabun ve tuvalet kağıdı yokmuş.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de bugün yurtlarda yıkama başı 200 TL istenmesini kampüste leğenle çamaşır yıkayarak protesto ettiler. Türkiye’nin en zeki çocuklarına daha iyi imkânlar sağlamamız çok zor" diye bir mesaj paylaştı.