Kübra Par'dan Narin Güran davasında karara tepki: "Ölünce beni kim gömecek diyorsanız...."

TV 100 Haber Spikeri Kübra Par, Narin Güran cinayetinde verilen karara isyan etti.

Narin Güran cinayeti davasında mahkemenin gerekçeli kararının ardından Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Karar tartışılırken bir tepki de Kübra Par'dan geldi.

Kübra Par ekranda isyan ederek “Ölünce beni kim gömecek?” diyorsanız Nevzat Bahtiyar bir yıl sonra aramızda bütün ölüleri gömer bu gidişle" dedi.

İşte Kübra Par'ın etkileyici o sözleri:

"Nevzat Bahtiyar aslında Narin'in o korkunç cinayet işlendikten sonra o Narin bedenini aldı, bir battaniyeye sardılar arabaya attı, götürdü dereye gömdü, sonrada 19 gün boyunca sesini çıkarmadı sustu Narin aranırken, Narin burada demedi, o aileye siz bu küçük yavruyu niye öldürdünüz demedi isyan etmedi, 19 gün boyunca sussup sonra da dört saatlik sorgunun ardından itiraf etti suçunu şimdi dört yıl altı ay ceza aldı, 4 yıl altı ay ne demek aslında bir sene sonra aşağı yukarı yatıp çıkacak demek hani son günlerde afişleri çok konuşulan bir dizi var 'ölünce beni kim yıkayacak' diye işte ölünce beni kim gömecek diyorsanız Nevzat Bahtiyar bir yıl sonra aramızda bütün ölüleri gömer bu gidişle"

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Narin cinayetinde “Nevzat Bahtiyar” gerçeğini açıkladı