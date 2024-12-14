Kübra Par'dan Suriye'den yılbaşı sitemi: Cerablus'ta yılbaşı ışıklandırması Nişantası'ndan fazla

Gazeteci Kübra Par, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yerinden takip etmek için oraya gitti. Bölgeden yaptığı yayınlar ve paylaşımlarla dikkat çeken Gazeteci Par, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımında ise "Bir şey diyeceğim ama yine “Keşke orada kalsaydın” dersiniz diye korkuyorum:) Cerablus’ta yılbaşı ışıklandırması Nişantaşı’ndan fazla:) Altyapı, yollar, binalar perişan halde ama sokakları süslemişler" dedi.

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Par, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşıma Enver Aysever'in yaptığı yorum ile de gündeme gelmişti.

Bir şey diyeceğim ama yine “Keşke orada kalsaydın” dersiniz diye korkuyorum:)



Cerablus’ta yılbaşı ışıklandırması Nişantaşı’ndan fazla:)



Altyapı, yollar, binalar perişan halde ama sokakları süslemişler. pic.twitter.com/uTl0x37QyJ — kübra par (@kubrapc) December 13, 2024

Kübra Par sosyal medyadan "3 gündür Suriye’deyim, kimse bana başını ört falan demedi. Burada pek çok açık kadın var. Dün bir dondurmacıda HTŞ’liler ile yarım saat konuştum, biz kimsenin inancına karışmayacağız diyorlar. Diğer kadın meslektaşlarım ne yaşadı bilemiyorum, X’e 3 gündür giremedim zaten." demişti.

Bu mesaja Gazeteci Enver Aysever "Temelli orada kalmanızı temenni ederim." diye bir yorum yapmış bu yorumu da tepki çekmişti.