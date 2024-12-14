Kübra Par'dan Suriye'den yılbaşı sitemi: Cerablus'ta yılbaşı ışıklandırması Nişantası'ndan fazla

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kübra Par'dan Suriye'den yılbaşı sitemi: Cerablus'ta yılbaşı ışıklandırması Nişantası'ndan fazla

Gazeteci Kübra Par, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yerinden aktarırken sosyal medya hesabı üzerinden de dikkat çeken yeni bir paylaşım yaptı.

Gazeteci Kübra Par, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yerinden takip etmek için oraya gitti. Bölgeden yaptığı yayınlar ve paylaşımlarla dikkat çeken Gazeteci Par, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımında ise "Bir şey diyeceğim ama yine “Keşke orada kalsaydın” dersiniz diye korkuyorum:) Cerablus’ta yılbaşı ışıklandırması Nişantaşı’ndan fazla:) Altyapı, yollar, binalar perişan halde ama sokakları süslemişler" dedi.

yilbasi.jpg

Kübra Par 5 çocuğun ölümüne bu sözlerle isyan etti: 'En güzel isimleri veriyoruz ama güzel bir gelecek sunamıyoruz'Kübra Par 5 çocuğun ölümüne bu sözlerle isyan etti: 'En güzel isimleri veriyoruz ama güzel bir gelecek sunamıyoruz'

Par, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşıma Enver Aysever'in yaptığı yorum ile de gündeme gelmişti.

Kübra Par sosyal medyadan "3 gündür Suriye’deyim, kimse bana başını ört falan demedi. Burada pek çok açık kadın var. Dün bir dondurmacıda HTŞ’liler ile yarım saat konuştum, biz kimsenin inancına karışmayacağız diyorlar. Diğer kadın meslektaşlarım ne yaşadı bilemiyorum, X’e 3 gündür giremedim zaten." demişti.

Bu mesaja Gazeteci Enver Aysever "Temelli orada kalmanızı temenni ederim." diye bir yorum yapmış bu yorumu da tepki çekmişti.

Son Haberler
Mardin'deki trafik kazasında ilk yardımı Vali Tuncay Akkoyun yaptı
Mardin'deki trafik kazasında ilk yardımı Vali Tuncay Akkoyun yaptı
Norveç tohumları 'tehlikeli' koduyla geri gönderdi! Salmonella tespit edildi
Norveç tohumları 'tehlikeli' koduyla geri gönderdi! Salmonella tespit edildi
LPG tüplerinin takip edilmesine ilişkin tebliğde değişiklik Resmi Gazete'de
LPG tüplerinin takip edilmesine ilişkin tebliğde değişiklik Resmi Gazete'de
Erdoğan'ın imzası ile metal işçilerinin grevi yasaklandı
Erdoğan'ın imzası ile metal işçilerinin grevi yasaklandı
Kübra Par'dan Suriye'den yılbaşı sitemi: Cerablus'ta yılbaşı ışıklandırması Nişantası'ndan fazla
Kübra Par'dan Suriye'den yılbaşı sitemi: Cerablus'ta yılbaşı ışıklandırması Nişantası'ndan fazla