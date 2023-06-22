Kucağa almaktan korkmayın

Bebeklerin vazgeçemediği en temel şey anne kucağı. Ancak bazı anne babalar bebeklerini kucaklarına almaktan korkuyor. Uzmanlar ise tam aksini söylüyor…

Kucağa almaktan korkmayın

Editör: Naim Arıoğlu

Uzmanlar “Bebeğinizi kucaklamaktan korkmayın, ona sevginizi gösterin.” diyor…

İlk kez anne ve baba olan çiftler, çevrelerinden birçok kişinin önerisine ve isteklerine maruz kalır. Her türlü önerinin doktorlara danışılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, bazen bu önerilerin anne ile bebek arasındaki iletişimi etkilediğini açıklıyor. Bebekler ile kurulan ilişkinin ilk temellerini sağlam atmak ailenizin geleceği için de çok önemlidir.

KUCAĞA ALIŞMASIN ÖNERİSİ YANLIŞ

Çevrenizdeki kişilerin çoğu bebeğinizi kucağa almanız ile ilgili olarak:

"Kucağa alıştırma, sonra başa çıkamazsın, bırak ağlasın" gibi sözlerle sizde kucaklama fobisi oluşturabilir. Eskiden beri süregelen bu alışkanlık bugün geçerli değildir. Önceden annenin zamanının olması nedeniyle bu şekilde alıştırılırken bugün artık annelerin bebekleriyle iletişim kurmaları için bolca vakti bulunuyor. Dolayısıyla bebeğinizi rahatça kucağınıza alabilirsiniz.

Ev işlerinde anneye yardımcı olacak birçok teknolojik alet, yakınlarınız ve sevdikleriniz de olduğundan bebeğinizi kucağınızda sevmeye bol bol vaktiniz olacaktır. Dozunda olmak kaydıyla bebeğinizi kucağınıza almalı, ona yanında olduğunuzu hissettirmelisiniz. Anne karnındaki süreçten yeni bir dünyaya geçişinde bebekler, kendilerini anlayacak birilerine ihtiyaç duyarlar. Onu kucağınıza alarak ona bu güvenli ortamı sunmuş olursunuz." dedi.

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altında son durum Ekonomi
Faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altında son durum
Sevda Demirel ölümden döndü Magazin
Sevda Demirel ölümden döndü
AKP’nin HÜDA PAR ve Barzani planı ortaya çıktı. Yerel seçimde bu taktik kullanılacak Siyaset
AKP’nin HÜDA PAR ve Barzani planı ortaya çıktı. Yerel seçimde bu taktik kullanılacak
85 yaşındaki kadını darbedip gasbeden şüpheli: Teyze beni yanlış anladı Güncel
85 yaşındaki kadını darbedip gasbeden şüpheli: Teyze beni yanlış anladı
Erzincan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı! Heyelan nedeniyle kapanmıştı Güncel
Erzincan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı! Heyelan nedeniyle kapanmıştı
Hastalığın tehlikeli belirtileri var. Uzmanı uyarıları sıraladı Sağlık
Hastalığın tehlikeli belirtileri var. Uzmanı uyarıları sıraladı
Bayramda araç kiralayacaklar dikkat. Uzmanlar bu tehlikeye karşı uyardı Güncel
Bayramda araç kiralayacaklar dikkat. Uzmanlar bu tehlikeye karşı uyardı