Kucağında bebekle cezaevine gönderildi

İzmit’te ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yakalama kararı bulunan bir kadın Kırıkkale’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Kucağında bebek ile yakalanan kadının poliste 114 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İzmit'te bir evden, 1 Ağustos'ta, 300 bin liralık ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, hırsızlık olayını 114 suç kaydı olan E.G.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Kırıkkale'de olduğu belirlenen E.G., operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan operasyon sırasında E.G.'nin yanında olan Y.G.'nin de 1 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Y.G., ilgili birimlere teslim edildi.

Kocaeli'ye getirilen E.G. emniyetteki ifadesinin ardından kucağında bebekle adliyeye sevk edildi. E.G. çıkarıldığı mahkemede tarafından cezaevine gönderildi.

