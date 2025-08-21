Kucağında bebekle dolaşan adama ayı saldırdı. Bitlis bu olayı konuşuyor

Bitlis'in doğal güzellikleri arasında yer alan Nemrut Krater Gölü'nde kucağındaki bebekle dolaşan adama ayı saldırdı. Adam ile kucağındaki bebeğe doğru hırlayarak 2 adım atan ayı bağrış seslerinin ardından saldırıyı yarıda kesti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nde geziye çıkan bir ailenin üzerine ayı saldırdı. Kucağında bebek bulunan vatandaşa yönelen saldırı anları cep telefonuna yansıdı. Olayda büyük panik yaşanırken, ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar bölgede bulunan başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ailenin büyük panik yaşadığı, çevredeki vatandaşların ise korkuyla kaçıştığı görüldü.

Olayın ardından bölgeden uzaklaştırılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan saldırı göl çevresinde gezi yapan diğer vatandaşlar arasında da tedirginliğe yol açtı.

