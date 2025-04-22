Kucağında çocuğuyla seksek oynadı

Kaldırımlara çizilen geleneksel seksek oyunu ile vatandaşlar çocukluklarına geri döndü, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "İçimizdeki çocuğu hatırlıyor muyuz?" sorusundan yola çıkarak anlamlı ve eğlenceli bir çalışmaya imza attı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezindeki kaldırımlara geleneksel sek sek oyunu çizildi.



KUCAĞINDA ÇOCUĞU İLE OYUNA KATILDI

İstanbul Caddesi'nde gerçekleştirilen sosyal deneyde, gün boyunca yoldan geçen vatandaşların bu çocukluk oyununa olan tepkileri kameralarla kaydedildi. Kimi yürürken durup çocuklar gibi zıpladı, kimi kucağındaki çocuğa aldırmadan oynadı, kimi ise elini tuttuğu çocuğunu bırakmadan sekerek çocukluğuna döndü. Kimileri de hatıralarını hatırlayıp gülümsedi. Ortaya "İçimizdeki çocuk hâlâ burada" dedirten görüntüler çıktı.

Seksek çizgileri ile çocukluklarına dönen vatandaşlar, "Seksek olduğunu fark edince oynamak istedik. 60 yaşındayım ama 6 yaşında gibi hissettim kendimi. Çocukluğumuzu hatırladık. Çocuklukta en sevdiğimiz oyunlardan biriydi. 23 Nisan Bayramı iyi ki var. İçimizdeki çocuk hiç ölmesin" sözleri ile duygularını dile getirdiler.

Seksek oynarken çocukluk hatıralarını yeniden yaşayan vatandaşlara ayrıca belediye çalışanları tarafından horoz şekeri, misket, balon ve oyuncak da hediye edilerek nostaljik bir atmosfer oluşturuldu.

Yaşlı, genç onlarca insanın katılımıyla renklenen sosyal deney, sosyal medya üzerinden paylaşılarak büyük beğeni topladı. Vatandaşların talebi üzerine sek sek oyununun şehir merkezinin çeşitli noktalarında kalıcı hale getirileceği açıklandı.