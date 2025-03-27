Küçücük bedenine vicdansızlığı yaşattılar! "9 aydır duyamıyor"

Adana Merkez Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi'nde yaşayan fabrika işçisi Mustafa (35) ile Mine Sağın çiftinin 3'üncü çocukları Kübra Naz Sağın, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesinin tedavi için başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2 yıl önce Kübra Naz'a biyonik kulak takıldı. Yapılan kontrollerde seslere tepki vermeye başlayan Kübra Naz'ın, yaşıtları gibi hayatının normale döneceği belirlendi.

Sağın ailesi, 30 Haziran 2024'te Mehmet Şahintepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarına gitti. Alışveriş sırasında Sağın ailesi, Kübra Naz'ın başındaki biyonik kulaklardan birinin yerinde olmadığını fark etti. Aile, bebek arabasındaki, içinde kredi ve yardım kartları ile 300 liranın bulunduğu cüzdanlarını da bulamadı.

BİYONİK KULAĞI İÇİN YARDIM BEKLİYORLAR

Hırsızlığı fark eden Sağın ailesi, polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, sonuç alamadı. Bunun üzerine kaymakamlık ve valiliğe başvuran Sağın ailesi, Kübra Naz'ın biyonik kulak ücretinin devlet tarafından karşılanamayacağını, yaklaşık 150 bin lirayı ödemesi gerektiğini öğrendi. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirten Sağın ailesi, Kübra Naz'ın biyonik kulağı için yardım beklediklerini belirtti.

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"OTURDUĞUM YERDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"

Anne Mine Sağın, Kübra Naz'ın işitme sorunu yaşadığı için sürekli ağladığını ve denge sorunu yaşadığını belirterek, "Pazar alışverişindeyken cihazlardan birini çaldılar. Oturduğum yerde sinir krizi geçirdim, ağladım. Vicdansız biri kulağından alıp, götürdü. Şimdi sürekli ağlıyor, kardeşleriyle oynamak istemiyor. Eskiden iyi ya da kötü bizimle iletişim kurabiliyordu" diye konuştu.

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"BU HALİ YÜREĞİMİ PARÇALIYOR"

Kızının duyması için yardım beklediğini ifade eden Sağın, "Kızım doğduğunda işitme engelli olduğunu öğrenince, dünyam başıma yıkıldı. Bir anne olarak çocuğum bizi duysun, konuşsun istiyorum. Onun bu hali yüreğimi parçalıyor. Yardım bekliyorum" dedi.

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"DUYMASI İÇİN YARDIM BEKLİYORUM"

Baba Mustafa Sağın ise kızının yaşadığı sıkıntıları anlatarak, "Ben sadece çocuğumun duyması için yardım bekliyorum. İstenen ücreti karşılayabilecek bir maddi gücüm yok" ifadesini kullandı.

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