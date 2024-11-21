Küçük çocuğa annesi sigara içirip, video çekti

Kaynak: İHA
Küçük çocuğa annesi sigara içirip, video çekti

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde bir kadının küçük çocuğa sigara içirdiği görüldü. Küçük çocuk şiddete de uğradı.

Eskişehir'de küçük yaştaki çocuğa sigara içirdiler. Viral olan görüntülerde iki kadından birisinin çocuğa vurduğu görüldü.

Çocuğa karşı işlenen suçlara bir yenisi Eskişehir'de eklendi. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülerde iddiaya göre ev arkadaşı iki kadın küçük yaştaki çocuğu darp etti. Kadınlardan biri öz çocuğuna sigara içirirken diğer kadın çocuğa vurdu.

Görüntülere sosyal medyadan büyük tepki yağdı. "Herkes anne baba olmasın" diyen kullanıcıların bazı yorumları şu şekilde:

Psikolojik derecede yeterli değilseniz çocuk yapmayın bu kadar basit.

Ne annesi be cani kadın devlet gerekeni yapacaktır inşallah.

Yavrum ya daha bu yaşta yaşadıklarına bak...

Kanım dondu ne işkenceler yapıyorlardır daha kim bilir. İnşallah tez zamanda bulunur...

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Küçük çocuğa annesi sigara içirip, video çekti
Küçük çocuğa annesi sigara içirip, video çekti