Küçük çocuğa 'baban rüşvet yer mi?' diye sormuştu. Belediye başkanından yeni açıklama

Ankara Keçiören Belediye binasında Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile küçük bir çocukla arasında geçen diyalog gündem oldu. Küçük çocuk, babasının yanında Özarslan'a "Babamı zabıta yapar mısınız?" diye sordu.

Belediye başkanından küçük çocuğa skandal soru 'baban rüşvet yer mi'

"BABAN HIRSIZLIK YAPAR MI?"

Özarslan, çocuğun sorusunun ardından "Baban rüşvet yer mi?" diye sordu. Çocuk, soru karşısında şaşırıp bir süre cevap vermeyince babası, "Onu bilmiyor" dedi. Özarslan, bu sefer ise çocuğa, "Baban hırsızlık yapar mı?" diye sordu.

Çocuk, bunun üzerine "Yapmaz, hiç yapmaz" dedi. Özarslan, küçük çocuğun yanıtı üzerine, "Senin hatırına tamamdır bu iş" dedi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Belediye başkanının çocuğa sorduğu sorular Türkiye gündemine oturdu. Birçok kesim Özarslan'a büyük tepki gösterdi. Özarslan, kendisine artan tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak özür diledi.

Sosyal medya platformu X'den paylaşımda bulunan Özarslan şunları söyledi,

" BASIN AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz gün düzenlediğimiz halk gününde, daha önceden tanıdığım Uzman Çavuş olan bir vatandaşımız ve çocuğu ile görüşmem sırasında yaşanan diyalog hakkında; - Konuşmamızın başında kahraman askerimizin evladına, babasının vatan, millet ve bayrak sevdalısı bir yiğit olduğunu, onun rüşvet almayacağını, hırsızlık yapmayacağını ve bu değerlere her zaman sadakatle bağlı kalacağını ifade etmiştim.

Yayınlanan video, bu konuşmanın devamıdır.

- Amacım ve niyetim bu olduğu halde, halis ve safi duygularla bizleri eleştiren vatandaşlarımızın eleştirilerini saygıyla karşılıyor, Keçiören’de yaptığımız onlarca güzel hizmet ve örnek belediyecilik uygulamaları varken böyle bir konuyla gündeme gelmekten dolayı büyük üzüntü duyuyorum.

"YANLIŞ ANLAŞILMADAN DOLAYI TÜM KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Bu meşguliyet ve yanlış anlaşılmadan dolayı tüm kamuoyundan özür diliyorum.

- Bazı çevrelerin başı sonu belli olmayan videolarla yaptığı algı çalışmasının da farkındayım. Onların bu uğraşlarına katkı sunmamak ve onlara bu fırsatı vermemek adına daha dikkatli davranmaya ayrıca özen göstereceğim.

Ayrıca, “tarafsız” olduğuna inandığımız bazı gazetecilerin de bizleri arayarak, işin doğrusunu dinleyip bunun ardından paylaşım yapmalarını beklerdim.

- Keçiören’imiz güzel projelerle, örnek çalışmalarla ve şeffaf belediyecilik uygulamalarıyla anılmaya devam edecektir.

İŞİMİZ, GÜCÜMÜZ KEÇİÖREN!!!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."