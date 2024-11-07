Küçük çocuğa yumruk atıp sonra da 1,5 metre yükseklikten atmıştı! Sosyal medya ayaklanınca yeniden tutuklama kararı geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Küçük çocuğa yumruk atıp sonra da 1,5 metre yükseklikten atmıştı! Sosyal medya ayaklanınca yeniden tutuklama kararı geldi
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Sokakta, düğün salonunun önünde oyun oynayan 7 yaşındaki küçük Eymen'i önce yumruklayan, sonra da yere fırlatan düğün salonu çalışanı 19 yaşındaki A.K., herkesi dehşete düşürmüştü. Küçük çocuk dakikalarca yerde hareketsiz kalmış ve sosyal medya ayaklanmıştı. Bu sebeplerden 10 gün tutuklu kaldığı öğrenilen A.K. için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

İstanbul Tuzla'da küçük çocuğa yönelik darp görüntüleri büyük tepki çekmişti. Gürültü yaptıkları iddiasıyla çocukları kovalayan ve yakaladığı 7 yaşındaki Eymen'i önce darp edip ardından yere fırlatan 19 yaşındaki caninin o görüntüleri sosyal medyayı ayaklandırmıştı. Özellikle 10 gün tutuklanıp serbest bırakılması herkesi isyan ettirmişti.

Bu gelişmelerin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, A.K. için harekete geçerek yeniden tutuklama kararı aldı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul’da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli şahıs hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştır.

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan çocuğa şiddet uygulayan şüpheli A.K, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 09.10.2024 tarihinde “Kasten Yaralama” suçundan tutuklanmıştır.

Ayrıca kamu davası da açılan şüpheli hakkında İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 21.10.2024 tarihinde adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.
Olayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkeme kararına itiraz edilmiş olup şüpheli hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştır."

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