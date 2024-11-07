Küçük çocuğa yumruk atıp sonra da 1,5 metre yükseklikten atmıştı! Sosyal medya ayaklanınca yeniden tutuklama kararı geldi

İstanbul Tuzla'da küçük çocuğa yönelik darp görüntüleri büyük tepki çekmişti. Gürültü yaptıkları iddiasıyla çocukları kovalayan ve yakaladığı 7 yaşındaki Eymen'i önce darp edip ardından yere fırlatan 19 yaşındaki caninin o görüntüleri sosyal medyayı ayaklandırmıştı. Özellikle 10 gün tutuklanıp serbest bırakılması herkesi isyan ettirmişti.

Bu gelişmelerin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, A.K. için harekete geçerek yeniden tutuklama kararı aldı.



Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;