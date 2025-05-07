Küçük çocuğun internetten verdiği sipariş dudak uçuklattı. Annesi görünce şoke oldu

Kaynak: AA
Küçük çocuğun internetten verdiği sipariş dudak uçuklattı. Annesi görünce şoke oldu

ABD'de 8 yaşındaki bir çocuk annesinin telefonundan 4 bin dolar tutarında 70 bin şeker siparişi verdi.

ABD'de Kentucky eyaletinde 8 yaşındaki bir çocuk annesinin telefonundan 4 bin dolar tutarında 70 bin şeker siparişi verdi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Kentucky'de yaşayan Holly LaFavers adlı kadın evinin önünde yığılı şeker kutularını görünce şaşırdı.

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LaFavers, 8 yaşındaki oğlunun arkadaşlarına dağıtmak amacıyla cep telefonundan 70 bin lolipop siparişi verdiğini öğrendiğini belirtti.

Siparişte yer alan 22 koli şekerin teslim edildiğini, yolda olan 8 koliyi ise iptal edip satıcıya geri gönderdiğini söyleyen LaFavers, siparişin maliyetinin 4 bin dolar olduğunu dile getirdi.

LaFavers, "Maliyeti görünce o an bayılacak gibi oldum." ifadesini kullandı.

Çevrim içi satış şirketi Amazon ve banka ile gün boyu süren konuşmalardan sonra siparişleri iade etmeyi başardığını belirten LaFavers, bir daha böyle bir sürpriz yaşamamak için akıllı telefonundaki erişim ayarlarını değiştirdiğini kaydetti.

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