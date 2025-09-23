Küçük çocuğun vedası yürek dağladı! Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı: Hatay'da halı sahada acı son

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hatay Reyhanlı’da halı sahada kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti. Polis memuru Murat Mert, için düzenlenen cenaze töreninde 5 yaşındaki oğlu, babasının fotoğrafını öperek veda etti.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat Kına, dün akşam arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken aniden rahatsızlandı. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kına'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kına, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

aw543759-02.jpg

Murat Kına için görev yaptığı polis merkezinde tören düzenlendi. Törenin ardından Kına'nın cenazesi Tevhid Camisi'ne getirildi. Buradaki törene ailesi, Kaymakam Muharrem Coşkun, Emniyet Müdürü Mehmet Türken, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Evli ve 2 çocuk babası Kına'nın oğlu Hüseyin Mert, babasının tabutu başındaki fotoğrafını öpüp, el salladı. Kına'nın cenazesi kılınan namazın ardından dualarla Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

aw543759-01.jpg

aw543759-01.jpg

aw543759-08.jpg

aw543759-07.jpg

aw543759-06.jpg

aw543759-06.jpg

aw543759-05.jpg

aw543759-03.jpg

aw543759-04.jpg

Son Haberler
Türk kahvesinin içine eklenen tarçının mucizelerini duyanın ağzı açık kalıyor
Türk kahvesinin içine eklenen tarçının mucizelerini duyanın ağzı açık kalıyor
Jose Mourinho Galatasaray'ın bir efsanesini daha aldı! Didier Drogba sonrası o yıldız da methiyeler düzdü: Tepkiler çığ gibi
Jose Mourinho Galatasaray'ın bir efsanesini daha aldı! Didier Drogba sonrası o yıldız da methiyeler düzdü: Tepkiler çığ gibi
Yoğurtla gelen şifa! Sofraların vazgeçilmezi
Yoğurtla gelen şifa! Sofraların vazgeçilmezi
Milyonlarca öğrenci büyük tehlikede! Okul hesapları ve kredi kartı bilgileri çalınabilir
Milyonlarca öğrenci büyük tehlikede! Okul hesapları ve kredi kartı bilgileri çalınabilir
Türkiye’nin en güvenilir ünlüleri belli oldu: Zirveyi 6’ncı kez kimseye bırakmadı
Türkiye’nin en güvenilir ünlüleri belli oldu: Zirveyi 6’ncı kez kimseye bırakmadı