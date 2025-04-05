Küçük çocuk, kıl payı ölümden kurtuldu!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Küçük çocuk, kıl payı ölümden kurtuldu!

Antalya'da bir çocuk park halindeki bir aracın arkasından aniden yola çıkınca araç çarptı. Ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi 9504 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Süleyman E.'nin kullandığı 34 GGK 627 plakalı hafif ticari araç, park halindeki aracın arkasından aniden yola fırlayan 10 yaşındaki Veysel E.A.'nın kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada yaralanan ve 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

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Görüntülerde yolda bisiklet süren çocuğun aracın arkasından çıktığı sırada araç ile çarpışması ve yere düştüğü sırada aracın altında kalmaktan son anda kurtulması yer aldı.

Küçük çocuk, kıl payı ölümden kurtuldu!

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