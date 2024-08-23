Küçük çocuk kıyıdan 700 metre açığa doğru sürüklendi! Denizin ortasında korku dolu anlar

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Plajında bir çocuk, deniz simidiyle sahilden yaklaşık 700 metre uzaklaştı.

Edinilen bilgiye göre, çocuk deniz ortasında korku dolu anlar yaşarken, çocuğun imdadına Hersek Plajı’nda görev yapan cankurtaran ekipleri koştu. Tekne ile çocuğun yanına giden ekipler, çocuğu önce tekneye aldı daha sonra ise kıyıya çıkararak ailesine teslim etti.

RİP AKINTISINA DİKKAT

Yaşanan olay sonrası cankurtaran ekipleri rip akıntıları konusunda ailelere uyarılarda bulundu. Ekipler, rip akıntısına dikkat edilmesi gerektiğini ve çocukların aile bireyleri olmadan denizde tek başlarına bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

RİP AKINTISI NEDİR?

Sığ kıyılarda görülen ve kıyıdan açığa doğru bir akarsu gibi hareket eden kısa süreli ve hızlı bir akıntı çeşidi olan rip akıntısının genişliği genellikle 8-10 metre ile 20-30 metre, uzunluğu 70-80 metre ile 200-300 metre, akıntının süresi ise 40-50 saniye ile 2-3 dakika arasında değişir.