Küçük çocuk kıyıdan 700 metre açığa doğru sürüklendi! Denizin ortasında korku dolu anlar

Kaynak: İHA
Küçük çocuk kıyıdan 700 metre açığa doğru sürüklendi! Denizin ortasında korku dolu anlar

Yalova’da deniz simidiyle açıklara sürüklenerek kıyıdan 700 metre uzaklaşan çocuk, cankurtaran ekipleri tarafından kurtarılarak ailesine teslim edildi.

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Plajında bir çocuk, deniz simidiyle sahilden yaklaşık 700 metre uzaklaştı.

Edinilen bilgiye göre, çocuk deniz ortasında korku dolu anlar yaşarken, çocuğun imdadına Hersek Plajı’nda görev yapan cankurtaran ekipleri koştu. Tekne ile çocuğun yanına giden ekipler, çocuğu önce tekneye aldı daha sonra ise kıyıya çıkararak ailesine teslim etti.

RİP AKINTISINA DİKKAT

Yaşanan olay sonrası cankurtaran ekipleri rip akıntıları konusunda ailelere uyarılarda bulundu. Ekipler, rip akıntısına dikkat edilmesi gerektiğini ve çocukların aile bireyleri olmadan denizde tek başlarına bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

RİP AKINTISI NEDİR?

Sığ kıyılarda görülen ve kıyıdan açığa doğru bir akarsu gibi hareket eden kısa süreli ve hızlı bir akıntı çeşidi olan rip akıntısının genişliği genellikle 8-10 metre ile 20-30 metre, uzunluğu 70-80 metre ile 200-300 metre, akıntının süresi ise 40-50 saniye ile 2-3 dakika arasında değişir.

aw272688-04.jpg

aw272688-03.jpg

aw272688-02.jpg

aw272688-01.jpg

İlgili Haberler
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta geriledi
FHGE Ağustos'ta geriledi
Teknosa'nın gizemli alıcısı belli oldu. Şirketin yüzde5'ini ele geçirdi
Öne Çıkanlar
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Son Haberler
Hudut kartalları Avrupa’ya gitmeye çalışan 15 kaçağı vatan toprağında tuttu Gündem
Hudut kartalları Avrupa’ya gitmeye çalışan 15 kaçağı vatan toprağında tuttu
Melis Sezen'in İngilizcesi alay konusu oldu Magazin
Melis Sezen'in İngilizcesi alay konusu oldu
Bodrum'da deprem oldu Gündem
Bodrum'da deprem oldu
Inna’nın konserine gelen çocuk mikrofona 'Bozkurt' diye haykırdı. Alkış kıyamet koptu Gündem
Inna’nın konserine gelen çocuk mikrofona 'Bozkurt' diye haykırdı. Alkış kıyamet koptu
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta geriledi Ekonomi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta geriledi
Merih Demiral imzayı attı Spor
Merih Demiral imzayı attı
Iğdır'da kaçak operasyonu: 10 kişi yakalandı Gündem
Iğdır'da kaçak operasyonu: 10 kişi yakalandı