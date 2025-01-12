Küçük çocuk maganda kurşunuyla başından vuruldu

Kaynak: DHA
Küçük çocuk maganda kurşunuyla başından vuruldu

Adana'da sokakta yapılan düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki Kemal Azgın, başından vurularak ağır yaralandı.

Acı olay, saat 21.00 sularında Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesinde gerçekleşti. Aktarılanlara göre evin önünde düzenlenen düğünde davetlilerden biri, tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği küçük çocuk kanlar içinde yığıldı.

Özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alınan talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Hastaneye gelen Kemal Azgın’ın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Jandarma, havaya ateş açan kişinin kimliğini belirlemek için inceleme başlattı.

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