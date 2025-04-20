Küçük çocuk süs havuzuna düştü! Kurtarmaya çalışanları elektrik çarptı

Kaynak: İHA

Kırklareli'de 5 yaşındaki bir çocuk süs havuzuna düştü. Çocuğu kurtarmaya çalışanları ise elektrik çarptı.

Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Kırklareli Yayla Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki bir çocuk havuza düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi de havuza atladı.

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Henüz belirlenemeyen nedenle 1'i çocuk 4 kişinin elektrik akımına kapıldığı olayda, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 1’i çocuk 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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