Küçük çocuk yürüyen merdivende asılı kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Küçük çocuk yürüyen merdivende asılı kaldı

Yürüyen merdivenin tutunma yerlerine asılan bir kız çocuğunun tehlikeli yolculuğu, yürekleri hoplattı.

Çin'deki bir AVM'de meydana gelen olayda, iki küçük kardeşin aileleri olmadan yürüyen merdivene bindiği görüldü.

Erkek olan kardeş, düzgün bir şekilde merdivene binerken, kız kardeşi yürüyen merdivenin tutunma yerlerine dış tarafta kalacak şekilde asıldı.

Yürüyen merdivenin hareket etmesiyle birlikte en üste kadar çıkan çocuk, merdivenle cam korkuluğun arasına sıkıştı. Sıkışmanın etkisiyle çığlık çığlığa kalan kız çocuğu, yardım gelmesi için bir süre çaresizce beklemek zorunda kaldı.

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Kız çocuğunu kurtarmaya gelen adamın rahat ve dikkatsiz tavırları ise, insanların tepkisini topladı. İki kişinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan kız çocuğu, yaşadıklarının etkisiyle ağlamaya devam etti.

Sosyal medyada viral olan görüntüler, izleyenlerin yüreklerini hoplatırken kullanıcılar, özellikle çocukların yürüyen merdiven kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini savundu. Yaşanan olayla birlikte çocukların ailelerinin sorumsuzluğu eleştiri yağmuruna tutuldu.

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