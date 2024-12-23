Küçük Emrah dünyaca ünlü oyuncuya komşu olacak! Soluğu Dubai’de aldı

Milliyet'tin haberine göre, dünya turnesi için özel uçağıyla yola çıkan Emrah, son durak olarak Dubai'yi tercih etti.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERE KOMŞU OLACAK

Yaptığı yatırımlarla dikkat çeken ünlü sanatçı, David ve Victoria Beckham, Kim Kardashian, Will Smith, Madonna ve Justin Bieber gibi dünya çapında isimlerin bulunduğu prestijli bir rezidansta daire arayışına girdi. Uzmanlarla yatırım stratejileri geliştiren Emrah, beğendiği evi satın almak için ön sözleşmeleri imzaladı.

122 MİLYONLUK EV

Emrah'ın Dubai'deki yeni evinin değeri ise yaklaşık 3.5 milyon dolar, yani 122 milyon 750 bin TL olarak belirtildi.