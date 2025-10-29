Küçük Emrah’ın gözyaşları Bakü’yü salladı: Serveti gündem olmuştu!

Konser esnasında duygularına hâkim olamayan sanatçı, yoğun anlar yaşadı. Bakü’de sahne alan ünlü şarkıcı, geçmiş günleri anarken gözyaşlarına engel olamadı. Hıçkırarak ağlayan şarkıcının bu anları sosyal medyada hızla yankı buldu.
Konser sırasında duygularına hâkim olamayan Emrah, yoğun anlar yaşadı. Bakü’de sahne alan ünlü şarkıcı, eski günleri anarken gözyaşlarına engel olamadı. Hıçkırarak ağlayan şarkıcının bu anları sosyal medyada hızla yankı buldu.
MALVARLIĞI GÜNDEM OLMUŞTU
Geçtiğimiz günlerde Dubai’de 3.5 milyon dolara ev aldığı ortaya çıkan Emrah, bu kez servetiyle konuşuldu. Şarkıcı Emrah’ın serveti duyanları şaşırttı.
Emrah’ın İstanbul ve Bodrum’da 300’den fazla evi olduğu, kira gelirinin aylık 10 milyon TL’ye ulaştığı öne sürüldü.
İstanbul’da bir spor kompleksini 3 milyon dolara alan sanatçı, aynı projede 12 dükkân ve bir dubleks daireye sahip oldu.
Sanatçının ayrıca Bodrum’da 8 milyon TL’ye satın aldığı, müzik ve dizi sektöründen kazandıklarını değerlendirdiği belirtildi.
Akşam’ın haberine göre, ünlü şarkıcı 300 daireyi satarak daha büyük projelere yöneldi. 2022’de mahkemeye verdiği gelir beyanında, Emrah’ın aylık gelirinin 400 bin TL olduğu açıklanmıştı.
EMRAH ERDOĞAN İPEK KİMDİR?
Emrah Erdoğan İpek, ya da bilinen adıyla Emrah 1 Ocak 1971, Ergani, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğdu. Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncudur.
Babasını 1,5 yaşında kaybettikten sonra annesinin işi nedeniyle Elâzığ’ın Alacakaya ilçesinde ilkokula başladı.
Emrah, ortaokulu Diyarbakır’da sürdürürken, 1983’te Diyarbakır’dan İstanbul’a gelerek ilk profesyonel albümü “Ağam Ağam”ı çıkardı ve “Küçük Emrah” olarak müzik dünyasına adım attı.
1985’te “Gülom” albümü piyasaya sürüldü ve “Zavallılar” filminde başrol oynadı.
1985’te “Yaralı” albümü büyük ilgi gördü. Ardından “Boynu Bükükler” ve “Ayrılamam” albümleriyle rekorlar kırdı. Hiç kimsenin ulaşamadığı satış rakamlarına ulaştı.
“Ayrılamam” albümü 2.500.000’den fazla sattı. 1987’de çıkan “Selam Sevdiklerime” albümü, “Küçük Emrah” adıyla son albümü oldu.
1990’lardan itibaren albümlerinde kendi bestelerine yer veren Emrah, kariyerine hızla devam etti.
“Neşeliyim”, “Hoş Geldin Gülüm” ve “Sen Gülünce” albümleriyle büyük başarı yakaladı. 1993’te pop müziğine geçiş yaptı. “Haydi Şimdi Gel” albümü 3.500.000 adet sattı.
1994’te Emrah bir rekor daha kırdı. İnönü Stadyumu’nda verdiği konserle bir Türk sanatçı olarak ilk kez 50.000 kişiye seslendi.
Müzikteki başarısını 1997’de bir dizide gösterdi.“Unutabilsem” ile Türkiye’nin en başarılı dizilerinden birinde başrol oynadı.
2002’de Kanal D’de yayımlanan Kınalı Kar dizisinde başrol oynadı. Dizi, 2004’te sona erdi.
2004’te “Kusursuzsun” albümünü çıkardı ve aynı yıl atv’de yayımlanan Büyük Yalan dizisinde rol aldı. Dizi, 2006’da bitti.
2005’te “Dön” albümünü, 2006’da “Adın Ne Senin?” maksi teklisini çıkardı ve aynı yıl Show TV’de Adak dizisinde başrol oynadı, ardından “Best of Emrah” albümünü yayımladı.
Albüm, Emrah’ın sevilen şarkılarının yenilenmiş versiyonlarından oluştu. Aynı yıl Oğlum İçin dizisinde oynadı ve “Bir Dilek Tut” yarışmasında jüri üyeliği yaptı.
2008’de House müziği örnekleri verdiği (“Ye Kürküm”, “Sevdim mi Tam Severim”, “Haydi Düğüne”) ve hip hop ile soul tarzlarını harmanladığı “Yelpaze” albümünü çıkardı.
Sanatçının bilindik tarzından farklı olan “Yelpaze”, 25.000 adet satarak Emrah’ın en az satan albümü oldu.
2009’da TRT 1’de yayımlanan Hicran Yarası dizisine 28. bölümden itibaren katılarak zengin bir iş adamı rolünde oynadı.2010’da “8notes” grubuyla anlaşarak Türk halk müziği eserlerini caz-funk tarzında yorumladı.
Albümde genellikle “Pir Sultan Abdal” ve “Neşet Ertaş” türkülerini seslendirdi.2011’de “Terzinin Oğlu” albümünü çıkardı. Gelmeyen Bahar filmiyle ilk yönetmenlik deneyimini yaşadı.
Film, 8 Mart 2013’te vizyona girdi. 2014’te Sibel Erdoğan ile evlendi ve bir yıl sonra Elyesa adını verdikleri çocukları doğdu. 2015’te kariyerinin ilk reklam anlaşmasını yaptı.
McDonald’s’ın reklam yüzü oldu. Reklam filmi, aynı yıl Kristal Elma ödüllerinde büyük ödül kazandı. 2016’da NTC Medya yapımcılığında atv’de Aşk ve Mavi dizisiyle geri döndü.
Dizi, 2018’de final yaptı. 2015’te Eleysa adını verdikleri kızı dünyaya geldi.