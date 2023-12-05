Küçük göğüslü kadın olmanın avantajları nelerdir

Kadının çekiciliğini ilk bakışta belirleyen en önemli uzuvlardan biri göğüstür. Göğüs küçük mü yoksa büyük mü olmalı sorusu sıkça soruluyor. Oysa küçük göğüslü kadınların büyük göğüslülere göre çok fazla avantajı var.

KAYNAK: Haber Merkezi
Küçük göğüslü kadın olmanın avantajları nelerdir

Ekşişeyler'in haberine göre, bir çok kadın hem kendi hem de karşı cinsine karşı dikkat çekmeyi sever. Bunun için de göğüs gibi uzuvlarını ön plana çıkarmak için çaba gösterir. Küçük göğüslü kadınların bile slikon sütyen takarak göğüslerini büyük gösterip ilgi odağı olma çabasındalar.

Oysa küçük göğüslü kadınların büyük göğüslü kadınlara göre bir çok avantajı var. Küçük göğüslü kadınlar belki farkında değiller ama bir çok avantaja da sahipler. İşte bunlardan bir kaçı:

Sütyende taşıyacak bir ağırlık olmadığı için omuzlarınız veya sırtınız ağrımaz, acımaz. Kamburluk yapmaz.

Bikini giydiğinde yine taşıyacak bir ağırlık olmadığından bikininin ipleri omzuna batmaz, etini acıtmaz. Bikini, küçük memede kesinlikle daha estetik durur.

Ömür boyu sarkma yapmaz. Sütyen giymeyebilirsin, sıcakta dilediğin gibi sütyensiz kıyafetler giyebilirsin.

Zayıf olduğu halde büyük göğüsler yüzünden şişman görünme sıkıntısı yok.

Gögüsleriniz yüzünden small bedene sığamama derdi yok. Üst kıyafetler abes durmaz, gömleğin düğmeleri çirkin bir şekilde gerilmez.

Erkekler memelerine değil, yüzüne bakarak konuşur.

Küçük meme estetiktir. Giyim, çıplaklık gibi her yönden konforludur.

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