Bu gece yarısı motorine bakın ne geliyor

NTV'nin haberine haberine göre, Brent petrolün fiyatının yükselmesi mazota zam olarak yansıyacak. Bu gece yarısından sonra saatler 24.01'i gösterdiğinde motorine 1 lira 16 kuruş zam yapılacak.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 22 lira 51 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 22 lira 49 kuruşa, Ankara'da 22 lira 63 kuruşa, İzmir'de ise 22.71 kuruşa satılıyor.

Zamdan sonra İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 23 lira 67 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 23 lira 65 kuruşa, Ankara'da 23 lira 79 kuruşa, İzmir'de ise 23.87 kuruşa yükselecek.

Zam yapılmayan benzin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 19 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 20 lira 18 kuruşa satılıyor. Benzin Ankara'da 20 lira 35 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 36 kuruştan depolara dolduruluyor.

Bu zammın bardağı taşırdığını söyleyen sürücüler "Yeter artık. Bizimle dalgamı geçiyorlar. 2 indirimcik yapıyorlar. Sonra bir zam. 2 indirimi o zam oranı yutuyor. Yolunacak kazdan beteriz" dediler.

Motorine yapılacak zam sonrası benzin ile arasındaki fark İstanbul'un Avrupa Yakası mükayese edildiğinde 3 lira 48 kuruşa yükselecek. Yılbaşında motorin benzinden daha ucuzdu.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.