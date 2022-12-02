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Bu gece yarısı motorine bakın ne geliyor

Motorinin litresine kasımın29'unda 82 kuruş, 30'un da ise 58 kuruş indirimcikler yapılmıştı. Bu indirimin toplamı 1 lira 40 kuruş olmuştu. Bu gece yarısından sonra saatler 24.01'i gösterdiğinde motorine 1 lira 16 kuruş zam yapılacak. Son zam 2 indirimi neredeyse sıfırladı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 10:00
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Küçük indirim büyük bindirim oluyor. Bu gece yarısı motorine bakın ne geliyor.

Bu gece yarısı motorine bakın ne geliyor
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NTV'nin haberine haberine göre, Brent petrolün fiyatının yükselmesi mazota zam olarak yansıyacak. Bu gece yarısından sonra saatler 24.01'i gösterdiğinde motorine 1 lira 16 kuruş zam yapılacak. 

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 22 lira 51 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 22 lira 49 kuruşa, Ankara'da 22 lira 63 kuruşa, İzmir'de ise 22.71 kuruşa satılıyor.

Zamdan sonra İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 23 lira 67 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 23 lira 65 kuruşa, Ankara'da 23 lira 79 kuruşa, İzmir'de ise 23.87 kuruşa yükselecek.

Zam yapılmayan benzin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 19 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 20 lira 18 kuruşa satılıyor. Benzin Ankara'da 20 lira 35 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 36 kuruştan depolara dolduruluyor.

Bu zammın bardağı taşırdığını söyleyen sürücüler "Yeter artık. Bizimle dalgamı geçiyorlar. 2 indirimcik yapıyorlar. Sonra bir zam. 2 indirimi o zam oranı yutuyor. Yolunacak kazdan beteriz" dediler.

Motorine yapılacak zam sonrası benzin ile arasındaki fark İstanbul'un Avrupa Yakası mükayese edildiğinde 3 lira 48 kuruşa yükselecek. Yılbaşında motorin benzinden daha ucuzdu. 

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.

 

 

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Yildir
2.12.2022 11:03
Herşey yaz boz tahtasına döndü herşey kötüye gidiyor dünya şu halimize gülüyor  
 
0606
2.12.2022 10:12
milletle dalga geçen ve bu sulanmış pislik kokan bu düzeni değiştirmeyenler daha çok soyulacaklar millet aklını başına alsın çok iyi düşünsün ve bu rezillikleri unutmasın  
 
Levent KILIÇ
2.12.2022 10:06
oilprice.com a Girince Brent petrol ün geçen ayın ortalarından bu yana 90 Dolar ın altında son bir haftadır 87 Doların altında. Hayırdır?  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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