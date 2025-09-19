Küçük kardeşler pencereden kaçan papağanları ‘Zeytin’i arıyor

Muhammed Eymen ile Hatice Eslem kardeşlere babaları, yaklaşık 4 ay önce derslerinde başarılı oldukları için sultan papağanı hediye etti. Kardeşlerin "Zeytin" adını verdikleri kuş, 6 Eylül'de açık pencereden uçarak kaçtı. Kardeşler, günlerdir evlerinin camına kafes koyarak kuşlarını geri çağırmaya çalıştı.

Kardeşlerden Hatice Eslem ağabeyinin üzülmesine daha fazla dayanamadığını ifade ederek, "Gözleri simsiyah olduğu için adını "Zeytin" koyduk. Evde uçup dizime geliyordu. Şu an onun için hepimiz çok üzgünüz. Abim de çok üzgün, onun üzüldüğünü görmek istemiyorum çünkü onun Zeytin ile daha çok yakındı. Ailemizin bir bireyi gibi olmuştu. Lütfen onu gören, bulan bize ulaşsın. Zeytin'i çok özlüyoruz. Onun geri gelmesini istiyorum" dedi.

'ONUN İÇİN ENDİŞELENİYORUM'

Zeytin'i rüyalarında gördüğünü belirten Muhammed Eymen, "Yaklaşık 4 ay önce babam bana derslerinde başarılı olursam, hayalimdeki kuşu alacağını söylemişti. Sonra aldı, onu evcilleştirdik. Sonra sofraya, yemeklere geliyordu bizimle. Elime konuyordu, konsolda aynaya bakıp kendi ile oynuyordu. Mutfağa giderken karpuz çekirdekleri ile oynuyordu. Bir gün babam onunla oynarken cam aralıklı olduğu için gitti. Ağaçların arasına, okul bahçelerine de baktık ama bulamadık. Çok üzgünüm, onu çok özledim. Papağan kardeşim gibi olmuştu, rüyalarımda görüyorum. Onun için endişeleniyorum. Havalar soğudu, sıcak ve soğuğa tepkisi var. Buradan Siirt halkına sesleniyorum lütfen onu bulun, onu çok özlüyorum" diye konuştu.