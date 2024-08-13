Küçük kız annesine yaptığı şakayla yüreğine indirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Küçük kız annesine yaptığı şakayla yüreğine indirdi

Küçük bir kızın annesine yaptığı şaka, izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi. Yüzünü siyaha boyayıp karanlıkta annesinin yanına yaklaşan küçük kız, annesini korkuttu ve o anlar sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, küçük bir kızın annesine yaptığı şaka ile izleyenleri gülmekten kırıp geçirdi. Yüzünün her tarafını siyaha boyayan küçük kız, annesinin telefonuna baktığı karanlık bir odada sessizce yanına gitti. Karanlık odada yalnızca telefonun ışığıyla ilgilenen anne, kızının geldiğini fark etmedi. Küçük kız, annesinin yanına iyice yaklaşıp aniden gülümseyince, yüzü korkutucu bir şekilde ortaya çıktı. Bu beklenmedik görüntü karşısında büyük bir şok yaşayan anne, panikle yataktan fırladı.

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