Küçük kız annesine yaptığı şakayla yüreğine indirdi

Sosyal medyada paylaşılan bir video, küçük bir kızın annesine yaptığı şaka ile izleyenleri gülmekten kırıp geçirdi. Yüzünün her tarafını siyaha boyayan küçük kız, annesinin telefonuna baktığı karanlık bir odada sessizce yanına gitti. Karanlık odada yalnızca telefonun ışığıyla ilgilenen anne, kızının geldiğini fark etmedi. Küçük kız, annesinin yanına iyice yaklaşıp aniden gülümseyince, yüzü korkutucu bir şekilde ortaya çıktı. Bu beklenmedik görüntü karşısında büyük bir şok yaşayan anne, panikle yataktan fırladı.