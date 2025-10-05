Küçük kız 'beni taciz etti' dedi! Mahalle ayağa kalktı

Bursa'da küçük yaştaki bir kız çocuğunun petshopta çalışan bir kişinin tacizine uğradığı iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı.

MEYDAN DAYAĞI ATTILAR

İşletmeden ayrılan kız, durumu ailesine anlatınca öfkeyle iş yerine gelen aile bireyleri, işletme sahibiyle tartışdı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şüpheli sokak ortasında meydan dayağı yedi.

O anlar kameraya yansırken, olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları gözaltına aldı.

Öte yandan vatandaşlar 'taciz', 'tecavüz' suçlularına emsal teşkil edecek 'caydırıcı' cezalar verilmesi için yetkililere seslenmeye devam ediyor.

Kanunda cinsel taciz suçunun alt sınırı üç aydan başlamakla birlikte üst sınırı ise iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası olarak belirtiliyor.

