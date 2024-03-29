Küçük kızın Azerbaycanlı kadın askerle Kafkas dansı izleyenleri büyüledi

Azerbaycan’da yaşayan ve erken yaştan beri dans eğitimi alan Mahire isimli küçük kızın dansı izleyenleri gülümsetti.

Azerbaycan sokaklarında askeri üniformalı bir kadınla, Azerbaycan ezgileriyle dans eden Mahire’nin figürleri ve çabukluğu görenleri hayrete düşürürken söz konusu video sosyal medyada da gündem oldu.

Küçük Mahire’nin sosyal medyada ise binlerce takipçisi olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada yorum yapan takipçileri çocuk yaşına rağmen yöresel danslarda kendini geliştiren küçük Mahire’nin kariyerinde iyi yerlere geleceğinden emin.