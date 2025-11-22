MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan 2'inci açılım sürecinin TBMM'deki Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda dün Terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gitme oylaması yapıldı. Oylamada gitme yönünde karar alındı.

İmralı Süreci'nde kurulan komisyonda adaya gidiş için AKP, MHP, DEM Parti, heyetleri belirlendi. DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit, MHP'den Feti Yıldız ve AKP'den Hüseyin Yayman partilerden gidecek isim oldu. Yeni Yol grubu ve CHP ise İmralı'daki heyette yer almayacak.

Sürece baştan beri karşı çıkan küçük ortak Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya heyet gönderme kararını değerlendirdi.

DESTİCİ: ASIL MUHATAP DEVLETİNE 1000 YILDIR BAĞLI KALAN AİLELERDİR

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu teşkilatlarına yönelik eğitim toplantısına katıldı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, "Terörist başı ya da terör örgütünün siyasi uzantıları muhatap alınamaz. Asıl muhatap devletine 1000 yıldır bağlı kalan ailelerdir" dedi.

PKK’nın 40 yılı aşkın süredir en çok bölge halkına zarar verdiğini söyleyen Destici, terörle müzakere edilmesine yeniden tepki gösterdi. Destici, "Terörle, teröristle müzakere olmaz. Bu faturayı geçmişte devlet, millet ve en çok da bölge insanı ödedi" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere heyet gönderme kararını hatırlatan Destici, ilk günden beri böyle bir karara karşı çıktıklarını belirterek, aynı noktada olduklarını söyledi. Öcalan’ın işlediği suçlar nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını hatırlatan Destici, "Hiçbir büyük ülke halk düşmanı haline gelmiş bir terörist başıyla barış yapmaz. Bu kabul edilemez, hukuka ve kamu vicdanına aykırıdır" dedi.

"Terör örgütüne yönelik taleplerin – "geçiş dönemi yasası, demokratik entegrasyon, kayyumların kaldırılması, KHK’lıların ve bazı tutukluların serbest bırakılması" – kabul edilemez olduğunu" ifade eden Destici, "Bu gücü nereden alıyorlar? Meclis'e gelip terörist başı lehine slogan atılır ses çıkarmazsınız. Diyarbakır Sur'da terörist başının bayrağı asılmaya çalışıldığında ses çıkarmazsanız işte size bugün talimat gibi 'serbest bırakın' der" diye konuştu.