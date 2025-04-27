Küçük ortaktan AKP'ye sert uyarı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul’da yaşanan depremlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Depremin bir uyarı niteliği taşıdığını vurgulayan Destici, “Bu uyarıdan herkes üzerine düşen mesajı ya da mesuliyeti artık idrak etmeli ve depremle ilgili hazırlıklar geciktirilmeden ivedilikle yerine getirilmelidir” dedi.

“DEPREM GERÇEĞİYLE YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALDIK”

Destici, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenen Genel İstişare Toplantısı’nın açılış konuşmasını yaptı. Türkiye’nin en önemli problemlerinden birinin deprem olduğunu ifade eden Destici, 1999’da Gölcük’te ve 2023’te Kahramanmaraş’ta yaşanan depremleri hatırlattı. Depreme önceden hazırlanılması gerektiğini belirten Destici, “Maalesef bu hazırlık noktasında hala büyük eksikliklerimiz olduğunu görüyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığımız bir günde İstanbul’da, Silivri’de bir deprem yaşandı. Bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldık” diye konuştu.

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“ALLAH’IN BİR LÜTFUDUR BU 6,2”

Mustafa Destici, depremin 7’nin üzerinde bir büyüklükte ve denizde değil karada gerçekleşmesi durumunda büyük kayıplar yaşanabileceğini belirtti. Destici “Herkes İstanbul’da yaşanacak 7’nin üzerindeki depremin bir milli güvenlik meselesi oluşturacağını bildiği halde maalesef yerel yönetimler başta olmak üzere pek çok kurumumuzun bu konuda üzerine düşen vazifeyi bugüne kadar yerine getirmediğini görüyoruz. Allah’ın bir lütfudur bu 6,2. Onun için bu bize bir uyarıdır, hepimize. Başta yerel yönetimler ve kamu kurum ve kuruluşlarımız, yetkili olanlar... Dolayısıyla da bu uyarıdan herkes, sorumlu olan herkes üzerine düşen mesajı ya da mesuliyeti artık idrak etmeli ve depremle ilgili hazırlıklar geciktirilmeden ivedilikle yerine getirilmelidir.” dedi.

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“BUNLARIN TASARRUF ETTİĞİNİ VATANDAŞA GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ”

Yüksek kamu harcamalarının bir kararnameyle ya da kanunla bir günde çözülebilecek bir mesele olduğunu dile getiren Destici, “Bu konuda bir adım atılması ve halka da millete de örnek olunması gerekmektedir. Milletten tasarruf istiyorsak, o zaman millet önce ‘Kamu tasarruf ediyor mu?’ diye bakar. Bütün kamu kuruluşlarımızı kastediyorum, bunların tasarruf ettiğini vatandaşa göstermek zorundayız. Bunu etmeliyiz ki vatandaştan da tasarruf etmesini bekleyelim” dedi.

“İKİSİNİ DE YAPAN DEVLET KURUMLARI”

Destici, temmuz ayında asgari ücretlilere de enflasyon farkının verilmesi gerektiğini vurguladı. “Devlet, memuruna, emeklisine, kamu işçisine diyor ki ‘Yıllık enflasyon 44, ben sana 44 zam yapıyorum’. Ama kira artış oranını ne açıklıyor? 56, 60 açıklıyor. İkisini de yapan devlet kurumları. Onun için bu çarpıklıkların sona ermesi lazım” görüşünü paylaştı.

Milletvekili dokunulmazlıklarına da değinen Destici, bunun kürsüyle sınırlandırılması gerektiğini ifade etti.