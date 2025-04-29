Küçük ortaktan Erdoğan’ı deliye döndürecek açıklama! Öyle sözler söyledi ki...

Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı HÜDA PAR’dan Erdoğan’ı kızdıracak sözler geldi. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, siyasette 24 saattin çok uzun olduğunun altını çizerken, “Şimdi daha önümüzde aylar var, yıllar var. Bu çok uzun bir süre. Bakarsınız AK Parti cenahından bir teklif gelir, ‘Siz parlamenter sistem istiyordunuz, haydi buyurun parlamenter sisteme geri dönelim.’ Bu bile bence ihtimal dahilinde. Hatta ben olsam, parlamenter sisteme dönüş için, ‘Buyrun, hadi dönelim’ bir teklif de sunabilirim yani.” dedi.

“VARSA BİZİM BİLGİMİZ YOK”

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ANKA Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu. ‘Cumhur İttifakı’nda çatlak var mı?’ sorusuna Yapıcıoğlu’ndan çarpıcı açıklama geldi. Yapıcıoğlu, “Bilmiyorum. Varsa bizim bilgimiz yok. Var mı yok mu, dışarıya öyle bir görüntü vermiyorlar” dedi.

“HAYDİ BUYURUN PARLAMENTER SİSTEME GERİ DÖNELİM”

Yapıcıoğlu, parlamenter sisteme ilişkin Erdoğan’ı kızdıracak sözlere imza attı Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

“Mümtazer Türköne’nin söylediği şeyler doğru mu, bir pay bırakmak lazım. Her şey mümkü n . Siyasette 2002’deki erken seçimde, seçimlerden önce Sayın Bahçeli’nin böyle bir çıkış yapacağını kim beklerdi? Siyasi tarihimizde böyle şeyler var, olabilir, mümkündür. Hatta şu bile olabilir, hani derler ya, Demirel’e atfedilen bir söz vardır, ’Siyasette 24 saat çok uzundur.’ Şimdi daha önümüzde aylar var, yıllar var. Bu çok uzun bir süre. Bakarsınız AK Parti cenahından bir teklif gelir, ‘Siz parlamenter sistem istiyordunuz, haydi buyurun parlamenter sisteme geri dönelim.’ Bu bile bence ihtimal dahilinde. Hatta ben olsam, parlamenter sisteme dönüş için, ‘Buyrun, hadi dönelim’ bir teklif de sunabilirim yani.”

NE OLMUŞTU?

Hizbullah’a yakınlığı ve parti programında federasyonu savunduğu için eleştirilen Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Cumhur İttifakı'nın en küçük ortakları arasında yer aldı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'dan, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep'ten, HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç Mersin'den, HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı da Batman'dan milletvekili seçilmişti.