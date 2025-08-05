Küçük parmaklardan büyük başarı! Piyanoda dünya üçüncüsü oldular

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Küçük parmaklardan büyük başarı! Piyanoda dünya üçüncüsü oldular

2-3 Ağustos 2025 tarihlerinde Macaristan’ın Budapeşte kentinde düzenlenen VIII. Uluslararası Liszt Piyano Yarışması'nda ülkemizi ve Iğdır’ımızı temsil eden Azer-İshak Yaycılı Bilim ve Sanat Merkezi Müzik yetenek öğrencilerinden Elanur AKSU ve Elif İkra ÖNAL Dünya geneli 16 ülke ve 60 müzisyenin yarıştığı yarışmada dünya üçüncüsü oldular.

IĞDIR / AKAY AKTAŞ

2-3 Ağustos 2025 tarihlerinde Macaristan’ın Budapeşte kentinde düzenlenen VIII. Uluslararası Liszt Piyano Yarışması'nda ülkemizi ve Iğdır’ımızı temsil eden Azer-İshak Yaycılı Bilim ve Sanat Merkezi Müzik yetenek öğrencilerinden Elanur AKSU ve Elif İkra ÖNAL Dünya geneli 16 ülke ve 60 müzisyenin yarıştığı yarışmada dünya üçüncüsü oldular.

Azer-İshak Yaycılı Bilim ve Sanat Merkezinden yapılan açıklamada: “Öğrencilerimizi tebrik ediyor öğrencilerimize bu büyük başarıda rehberlik eden Müzik öğretmenimiz Azadhan TÜRKELİ'ye emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin yarışmaya katılmasında maddi ve manevi destekleriyle yanımızda olan Eğitim Gücü-Sen Iğdır İl Başkanı Sayın Cafer Tayyar ÖZOĞUL'a, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Kamil ARSLAN'a, Demirel Petrolün Sahibi İş İnsanı Sayın Engin DEMİREL' e ve Meta Matematik Kursu Sahibi Sayın Pınar AKTAŞ'a çok teşekkür ediyoruz.” denildi.

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